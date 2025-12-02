La inmobiliaria Joan Fleitas Propiedades, con una década de trayectoria en el mercado de Gualeguaychú, destaca la importancia central que tiene la Tasación profesional de inmuebles para lograr operaciones ágiles, transparentes y alineadas con las expectativas reales del mercado.

Desde Fleitas Propiedades explicaron que un precio correcto "es un número más amigable para el comprador, capaz de seducirlo para consultar, preguntar y ofertar". Por eso, el servicio de tasación se ha convertido en uno de los pilares de su actividad diaria.

Joan Fleitas Propiedades utiliza métodos comparativos, análisis por metro cuadrado y referencias de ventas reales para determinar el valor justo de cada propiedad.

"El objetivo es llegar a una conclusión seria, estudiada en equipo, que permita consensuar con el dueño un valor realista antes de publicar el inmueble. Cuando un inmueble está bien tasado, no debería estar más de tres o cuatro meses en el mercado".

“No es que salimos corriendo a poner un cartel, primero miramos el inmueble, lo tasamos y le damos al cliente nuestro punto de vista tanto para venta como para alquiler. Si estamos de acuerdo, recién ahí empieza la etapa de publicación, cartelería y exhibición en nuestra web”.

Se destaca que este proceso inicial es clave para darle seriedad al mercado y cumplir con la expectativa del cliente.

“Si alguien viene porque quiere vender su propiedad y nosotros la sobrevaluamos, no va a conseguir su objetivo. Por eso trabajamos con honestidad profesional y con fundamentos”.

Un servicio que comienza con el asesoramiento

El procedimiento es claro:

El cliente llama para vender o alquilar.

Se coordina una visita.

El equipo observa, dialoga y evalúa el inmueble.

Se brinda un punto de vista profesional.

Si hay acuerdo, la propiedad sale al mercado.

Incluso cuando el propietario ya consultó otras inmobiliarias, en Joan Fleitas Propiedades recomiendan escuchar diferentes miradas.

“Sugerimos ver dos o tres colegas más, porque no somos dueños de la verdad. Nuestra intención es aportar otro punto de vista y que la tasación no esté condicionada por opiniones previas”.

Las tasaciones formales tienen costo, pero las apreciaciones verbales no se cobran cuando el cliente está iniciando un proceso de venta o alquiler con la inmobiliaria.

Entre 10 y 15 Tasaciones por semana

La demanda de este servicio evidencia su relevancia: Joan Fleitas Propiedades realiza entre 10 y 15 tasaciones por semana, tanto para compraventa como para alquiler.

Del total, el 80% corresponde a tasaciones de venta y el 20% a alquiler.

Con esta metodología y un enfoque centrado en la transparencia, la inmobiliaria sostiene que una propiedad correctamente tasada encuentra su comprador o inquilino en tiempos razonables y sin desgastes innecesarios.

Desde Joan Fleitas Propiedades expresaron que apuestan a profesionalizar el mercado inmobiliario de Gualeguaychú y acompañar a cada cliente desde el primer paso: una tasación seria, responsable y fundamentada.