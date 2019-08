Flor Torrente, filosa sobre el noviazgo de Calu Rivero y su ex, Joaquín Vitola

Cuando Guido Zaffora le preguntó si había sido fuerte ver a Joaquín con Calu, Flor no dudó en responder: “Claro que fue fuerte. No me enteré por él ni por ella. Ya no era mi novio cuando empezaron a salir. Me mandaron una foto de ellos chapando en la playa”, aseguró sobre las imágenes que mostraban a la nueva pareja acaramelada a pocos meses de confirmada su ruptura con Vitola.

“¿Pero vos sos amiga de Calu?”, indagaron en el ciclo de América. Y Flor aseguró: “Era. No cenamos los 4 pero éramos amigas. Fuimos muy amigas en un momento. Igual, sororidad ¿no?”.

La hija de Araceli González explicó qué fue lo que más le dolió de la situación: “Te puede pasar cualquier cosa en la vida, el tema es el respeto y el cuidado del post. Yo no juzgo que alguien se enamore de otra persona que puede ser tu amigo, conocido o lo que sea, el tema es cómo te manejás en la vida”, cerró tajante.