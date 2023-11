La cantante y bailarina publicó este jueves en su red social un video junto a sus músicos y luego, subió unas imágenes con su pareja donde él la toca por debajo de la pollera.

El Ejército de LAM compartió el video de Vigna y los internautas, incómodos, opinaron: "Esa manito esta en offside"; "La que no es mediática"; "Patéticos, ridículos. Vergüenza ajena dan"; "Qué desubicados"; "Me dan asco"; "Grasa" y "Son desagradables los dos. Hermosos por fuera, pero de una ordinariés única", entre otros.

Por otro lado, hace unos días, la artista reveló una intimidad: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.

Sabrina Rojas disparó picante sobre el video explícito de Flor Vigna y Luciano Castro

Después de la polémica que generó el video íntimo y explícito que Flor Vigna compartió en sus redes sociales, en el que puede verse a Luciano Castro metiéndole una mano entre sus piernas y por debajo de su minifalda, su exmujer Sabrina Rojas opinó picante sobre la cuestión.

“Está bueno que Flor, que es quien sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas” afirmó en su visita a LAM (América TV) la expareja de Castro, padre de sus hijos Fausto y Esperanza.

Al tiempo que agregó picante, desenmascarando a Vigna: “Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”.

Asimismo, Sabrina detalló cómo llevaba su relación públicamente con Luciano los años que fueron pareja. “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, remarcó.

En tanto, la actual panelista del debate del Bailando 2023 cerró directa y sincera sosteniendo que “Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.