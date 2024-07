Flor Vigna está en plena promoción de su último single titulado “Valiente” y, en ese marco, dio varias entrevistas. En una extensa charla con revista Gente, la cantante recordó su romance con Luciano Castro y contó por primera vez cómo se enteró que el actor la había engañado con Griselda Siciliani.



Antes de ahondar en los detalles, explicó cómo la ruptura amorosa la afectó en lo personal: “Yo vengo de una familia muy humilde y siempre tuve miedo a no volver a tener plata. Yo veía que mis viejos hacían lo imposible por darnos lo mejor, que vivíamos en el negocio, y viví la cultura de trabajo. Cómo pasamos a comprar nuestra primera casita… y bueno, ahora yo también pude comprar lo mío”.



“Con todo lo que está pasando en el país, me da mucho miedo invertir y, entre otras cosas, el tema del amor me dio en la tecla ahí: sentís como que te pegan un tiro en el corazón, directamente. Pero ahora más que nunca estoy aprendiendo que mi amor por mi proyecto es más grande que cualquier cosa”, sumó.



Acto seguido, profundizó un poco más en el tema a casi seis meses de haberse separado del actor. “Yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados, entonces me pasa por primera vez y yo no estoy lista para asumirlo en público. Lo estoy entendiendo en privado, con familia y amigos”, dijo.



“Pensá que estamos en julio y el último capítulo de esta novela fue en mayo. El mensaje de la vida fue: ‘Hasta acá llegó esta historia’. A veces uno se fija mucho en lo lindo y en la nostalgia de lo vivido, que das más oportunidades, entonces esta situación me ayuda a decir que este es un punto final necesario”, añadió la bailarina tras la confirmación de la relación de su ex con la actriz.



Consultada sobre si la diferencia de casi 20 años de edad con el galán le había repercutido, Flor analizó: “En muchas cosas me pegaba muy bien, y en otras, ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme”.



“Creo que mi expareja fue un tipo muy sabio en muchas cosas, entonces el error es de una al creer que la palabra de esa persona vale mucho más. Porque uno va admirando a esa persona. Me pasa que me enamoro mucho de ese momento en que sentís que sos vos sola con esa persona, que te mirás a los ojos y sentís que no puede haber mentiras, porque si no te darías cuenta”, comentó la exconcursante de Bailando por un sueño respecto a la confianza que depositó en su expareja.



Por último, reveló cómo se enteró que Luciano Castro le fue infiel con Griselda Siciliani. “Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si te cuento uno, te tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma”, sentenció.Fuente: TN