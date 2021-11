Flor Vigna reveló el accidente que tuvo con Luciano Castro en su primera cita

Se conocieron en el gimnasio, en donde durante ese tiempo solo se trataban como compañeros. A partir de allí, empezaron a llegar juntos, a compartir entrenamientos. Ella fue a verlo al teatro, él protagonizó “Uy” el primer videoclip de la actriz que recientemente se lanzó como cantante. Y hoy viven su relación de manera relajada, como así querían desde el primer día.

En el marco de la promoción de su nuevo lanzamiento, Flor fue como invitada a Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, y allí recordó cómo fue su primera cita con el actor luego de haber iniciado el diálogo a través de WhatsApp. Y la describió como accidentada ya que se quedó encerrada antes de que él llegara. “Nos encontramos en un muy lindo momento, nuevo comienzo, nuevo todo”, dijo antes, sobre su presente sentimental.

Luego, llegó el momento de contar por qué aquella primera vez que se vieron resultó accidentaba y cómo logró sortearla. “Me escribió él y merendamos en mi casa”, contó y agregó que entonces decidió pedir un budín y una limonada por delivery para agasajarlo. Como el encuentro fue coordinado sobre la hora, ella tenía los minutos contados para cambiarse, producirse y “tirarse todo encima”.

“Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares guachi guau y como se me cerró la puerta -continuó su relato- la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto”.Ante esta situación y como recién era la primera vez que se encontraría con el actor, la ex multicampeona del Bailando decidió omitirle a su madre a quién vería. “No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”.

¿Cómo resultó la cita? “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie”, siguió, entre risas sobre el look con el que finalmente recibió al protagonista de la obra teatral Desnudos. Y definió aquella primera cita como “un desastre hermoso”.

Luego, la relación siguió su curso y Flor Vigna terminó contándole a la madre que aquel “chico” que había ido ese día a su casa era Luciano Castro. La invitación de la suegra a su yerno no tardó en llegar y fue muy emotiva esa presentación en la que compartieron una comida, según contó la mamá de la bailarina en ese entonces.

“Flor ya estaba feliz cuando me contó de que iban a trabajar juntos en una serie. Yo ya lo conozco a Luciano y los veo a los dos como les brillan los ojos cuando se miran”, dijo la mujer que expresó su alegría por ver bien a su hija. “Cuando lo conocí, él la abrazo adelante mío y luego nos abrazamos los tres”, recordó sobre el emotivo momento que vivió con su hija y su yerno. “Deseo que sigan así de felices y que se sigan haciendo bien”, agregó. (Teleshow)