Luego del escandaloso momento que se vivió al aire del programa El show del verano (Luzu TV), cuando Florencia Peña brindó información falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, la actriz y conductora salió a hablar al respecto y responsabilizó a la producción del programa.

“Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por cucaracha esa noticia, que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga… Yo estaba en shock”, comenzó diciendo, abordo de su auto, Flor Peña en diálogo con un cronista de LAM (América TV), a la salida de Luzu TV.

“Yo estaba al aire. Yo no tengo ni el teléfono ni la compu, yo no tenía idea lo que estaba pasando. Desde la producción me dijeron ‘está pasando esto’. Yo lo repliqué y en el momento me dice, ‘ay, pará, pará, que no está chequeado’. Estoy temblando”, agregó, buscando desligarse de su falta de profesionalismo.

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Al ser consultada por el furioso descargo de Nicolás Occhiato, dueño del canal de stream, en el que habló de una futura sanción, la actriz y conductora siguió en su postura de no hacerse cargo del grave error: “No a mí, no a mí. La cuestión es con la producción”, responsabilizando a sus compañeros de trabajo.

“¿A quién le corresponde la sanción?”, le preguntó el notero, y Flor Peña insistió: “A la producción. Yo pedí que no tomen ninguna represalia. Sé que es gravísimo. Vuelvo a pedir disculpas. Pero yo no tengo ni teléfono ni computadora, lo pueden chequear, yo estoy desconectada de lo que la gente dice”.

“Tratando de entender y hablando con la gente, entiendo que era algo que se estaba diciendo y ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron. Pido mis sinceras disculpas, estoy temblando. Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa. La verdad que no quiero que nadie se quede sin trabajo pero alguien va a tener que hacerse responsable. Yo di la cara, pido mis disculpas sentidos y profundas”, sumó, desligándose de la responsabilidad.

Consultada sobre cómo fue su conversación con Nico Occhiato, que por estos días se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para su canal de stream, Flor Peña explicó: “Nico entendió lo que pasó. Entiende que es tremendo. Es muy amigo de la familia, está muy dolido por lo que pasó. Pero tendrá que hacerse responsable quien dio esa noticia por cierta”.

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“Yo leí ayer que estaba enfermo, entonces cuando me dicen eso no tenía por qué no creer a una productora que me estaba hablando en la cucaracha. No se me ocurrió pensar que no era cierto. Pido disculpas y veremos internamente cómo se maneja”, añadió.

“¿Es uno de los errores que cometiste en tu carrera?”, le preguntó por último el movilero, y Flor Peña respondió: “Todo el tiempo cometemos errores, pero es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se sintió lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas”.

Florencia Peña, afuera de Luzu TV

Después del nuevo pedido de disculpas de Flor Peña, desde la cuenta de Instagram de LUZU TV se emitió un comunicado asegurando que las autoridades "han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Tras asegurar que lamentan "profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano", en el comunicado destacaron que para Luzu TV es "inadmisible la difusión de información sensible sin la debido verificación previa".

"Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", finalizaron.

Fuente: Clarín