La directora gerente de Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la "disciplina fiscal" del gobierno del presidente Javier Milei, luego de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión se concretó en el marco de la Reunión Anual del organismo que se está realizando en Bangkok, Tailandia.

"Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits", destacó la funcionaria.

En un posteo en redes sociales, Georgieva señaló que ambos "equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión".

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó a la reunión como "excelente".

"Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales", señaló el jefe de Palacio de Hacienda a través de redes sociales.

Antes de la reunión, el FMI publicó el Wolrd Economic Outlook (WEO) correspondiente al actual período donde admitió que los resultados del plan económico no son los esperados.

El organismo recortó de 3,5% a 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026.

Analistas locales ya pronostican que el PBI avanzará solo 1,5% en el año, e incluso hay informes que lo dan por debajo de ese porcentaje.

El último trabajo de la consultora FIEL indicó que “el crecimiento interanual de todo el segundo semestre no superaría el 0.6% (frente al 2.3% del primer semestre), por lo que el crecimiento del año 2026 completo se ubicaría por debajo del 1.5% -lejos del 3 al 5% que se estimaba en la primera parte del año-”.

Con este escenario Argentina y el FMI deben cerrar los lineamientos de la tercera revisión, que incluye un desvío de $ 500.000 millones en la meta de superávit fiscal del primer semestre.

Esto se debe en gran parte a que el Gobierno morigeró la quita de subsidios ante los “problemas de bolsillo” que percibió en la población y los indicadores de actividad en zona roja.

El FMI no pondrá mayores reparos en este punto y al final de las conversaciones otorgará una dispensa (waiver), mientras que se actualizarán las metas hasta fin de año. En definitiva, el FMI continuará avalando la continuidad del programa más allá del resultado.

La prolongación de las conversaciones –ya hace tres semanas el staff técnico terminó su trabajo en Buenos Aires- sigue centrado en los programa cambiario y monetario. El FMI mantiene su postura de liberación del cepo y aceleración de la compra de dólares como principal corrección.

Durante su estadía en Bangkok, Caputo se reunirá con los presidentes del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Con ellos tiene que terminar de cerrar los avales necesarios para que el país logre créditos con bancos privados para cerrar el programa financiero.

Fuente: Noticias Argentinas