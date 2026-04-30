Folmer, Concesionario Oficial Renault en Gualeguaychú, presentó oficialmente Renault Boreal, el nuevo SUV de la marca que combina un diseño imponente con tecnología de avanzada para competir en el segmento C.



Boreal se presentó en la sucursal que la firma Folmer posee en Gualeguaychú, ubicado en Urquiza 2232, con una puesta en escena espectacular, diseñada para ofrecer una experiencia única y de alto impacto. A través de este evento de gran afluencia, Folmer Renault buscó captar la atención del público local, generar un fuerte vínculo emocional y avanzar en su objetivo de penetrar en el mercado entrerriano, destacando su pilar fundamental de trayectoria, con más de 30 años en la ciudad, combinado con la renovación y transformación de marca Renault.



Javier Folmer, Gerente Comercial de Folmer Renault, destacó:



“Estamos muy contentos de estar lanzando este nuevo modelo aquí en Gualeguaychú. Boreal no solo representa una evolución en términos de diseño y tecnología conectada, sino que consolida la propuesta de valor de Renault en el mercado local con un producto que marca otro hito más en el proceso de transformación de marca. Con Boreal, Renault reafirma el compromiso de ofrecer una línea de vehículos moderna, tecnológica, competitiva y alineados a las demandas de nuestros clientes. La nueva Renault ya es gran protagonista del mercado argentino y entrerriano"



A partir de este lanzamiento, Renault Boreal ya se encuentra disponible en toda la Red Oficial de Concesionarios Folmer Renault de toda la provincia.



“Los clientes podrán acceder a hacer un Test Drive de Renault Boreal sin cargo. Es muy recomendable aprovechar esta oportunidad porque realmente es gran cambio a lo que estamos acostumbrados de la marca. Toda la tecnología y el confort puestos al servicio del conductor, hacen que conducir Boreal sea una experiencia distinta y renovada, y sabemos que nuestros clientes lo van a saber valorar”, destacó Javier Folmer.



“Hay excelentes opciones de financiación a tasa 0% a través de la financiera de marca, Mobilize Financial Service. O para aquellos clientes que desean ir proyectando su nuevo vehículo, también se puede acceder a través de Plan Rombo”, concluyó Javier.



SOBRE RENAULT BOREAL



Motorización: rendimiento y eficiencia

Las tres versiones de Renault Boreal (Evolution, Techno e Iconic) poseen el motor turbo 1.3 TCe de 156 CV y 270 Nm de torque asociado a la transmisión automática EDC de doble embrague húmedo con seis velocidades. Esta caja garantiza una conducción suave y reactiva, con un rendimiento lineal y un manejo placentero en el día a día. Cabe destacar que esta tecnología de doble embrague húmedo, que debutó con Renault Kardian, representa una importante ventaja competitiva, ya que optimiza la refrigeración del embrague y aumenta su durabilidad.



Diseño exterior: Estilo premium y arquitectura dinámica

El diseño exterior de Boreal responde a una visión de estilo definida: ofrecer un vehículo para la familia con una estética imponente y moderna. Adopta la nueva identidad de diseño de Renault, con una carrocería de líneas fluidas y curvas generosas que transmiten una sensación de control y dinamismo.

Renault Boreal ofrece una habitabilidad referente en su categoría, asegurando un amplio espacio interior. El equipamiento exterior se completa, para la versión Iconic, con llantas de 19”, techo panorámico, barras de techo y un acabado bitono que resalta el perfil técnico y robusto del modelo.



Diseño interior: Tecnología, confort y habitabilidad

El habitáculo de Renault Boreal fue diseñado para ofrecer una experiencia tecnológica y sensorial, utilizando materiales de alta calidad y un equipamiento sofisticado. El vehículo cuenta con dos pantallas con sistema multimedia OpenR link que integran un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia central de la misma dimensión, formando un diseño fluido y ergonómico. La consola central incorpora una selectora de cambios tipo “e-shifter” compacta y un volante multifunción con comandos retroiluminados, mientras que la experiencia a bordo se personaliza mediante el sistema Multi-Sense con iluminación ambiental LED de 48 colores.

En términos de confort y practicidad, Renault Boreal cuenta con climatizador automático bi-zona, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C distribuidos en las plazas delanteras y traseras. En la versión Iconic, se suman butacas eléctricas con memoria y función de masaje para el conductor. Por su parte, el baúl ofrece un volumen de carga de 586 litros, que alcanza los 1.770 litros con los asientos rebatidos.

Renault Boreal incorpora un sistema de sonido premium Harman Kardon, cuenta con 10 altavoces y 5 configuraciones acústicas adaptadas a distintos ambientes.



Tecnología y conectividad: Ecosistema Google Nativo



Renault Boreal eleva la experiencia a bordo mediante tecnología interactiva basada en un entorno nativo de Google, transformando el habitáculo en una extensión digital del usuario. Es el primer vehículo producido en la región en integrar el ecosistema Google Automotive Services, que centraliza las siguientes funciones:



Google Maps nativo: Integración total en ambas pantallas con información de tráfico en tiempo real y actualizaciones automáticas del mapa.



Google Assistant: Control integral de navegación, climatización, medios y telefonía mediante comandos de voz, permitiendo una conducción enfocada y segura.



Google Play: Acceso directo a más de 100 aplicaciones optimizadas para el vehículo, incluyendo Waze, Amazon Music y plataformas de streaming como HBO Max.



Renault Boreal incorpora actualizaciones remotas para el sistema multimedia y las asistencias a la conducción (ADAS), garantizando un vehículo siempre actualizado. Asimismo, la conectividad habilita el mantenimiento inteligente, proporcionando alertas proactivas, monitoreo de estado y recomendaciones de servicio directamente a través de la interfaz OpenR o desde la aplicación My Renault.



My Renault: Soluciones conectadas



Renault Boreal amplía la propuesta de Servicios conectados a través de la aplicación My Renault, ofreciendo una experiencia más simple, segura y personalizada.

Una aplicación móvil que entre sus funciones se incluyen monitoreo del vehículo, mantenimiento conectado con alertas proactivas, localización en tiempo real y asistencia ante intentos de robo. También permite acceder a información clave del vehículo como autonomía, nivel de combustible, kilometraje y ubicación.



Las actualizaciones remotas (FOTA) permiten mantener el sistema siempre actualizado sin necesidad de visitar un concesionario.



Las funciones conectadas están disponibles sin costo durante tres años en las versiones Techno e Iconic.

Renault Boreal integra el programa global Human First, enfocado en la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. Boreal incorpora hasta 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), posicionándose como una de las propuestas más completas del segmento.

