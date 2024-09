Tiene seis nombres diferentes: en el primer tramo se llama Alsina, pasando Urquiza cambia a Sarmiento, llegando al Corsódromo se circula por unos pocos metros por Aguado, luego –a lo largo del Parque de la Estación– se llama Maestra Piccini o Estrada (según de qué lado se circula), sobre el final del predio se circula unos metros por España y finalmente el último trayecto fue bautizado Cándido Irazusta. Sin embargo, estos 4,2 kilómetros de camino que recorren la ciudad desde el norte hacia el oeste es conocida simplemente como Avenida Parque.

Es una de las arterias más transitadas ya que permite recorrer gran parte de la ciudad de manera cómoda –con paisajes pintorescos donde muchos vecinos realizan ejercicios o salen a dispersarse– y une dos puntos distantes de la ciudad de manera ágil.

Crédito: MRFotografía

A lo largo de su recorrido se encuentran lugares emblemáticos de nuestra ciudad, como las instalaciones del Club Juventud Unida, varias canchas de futbol y predios deportivos, el Corsódromo la atraviesa en uno de los lugares más importantes y el edificio donde funcionaba la Unidad Penal Nº2 marcan su paisaje y sirven de punto de orientación.

También se ven casas, muchas casas, pero según los análisis de los especialistas, en este corredor en particular se podría fomentar un crecimiento habitacional más denso que, en consecuencia, beneficiaría a un desarrollo comercial en la zona, permitiendo de esta manera descentralizar varios polos comerciales y de servicio que actualmente se concentran en los alrededores de las calles 25 de Mayo y Urquiza, más precisamente en el centro de la ciudad.

Crédito: MRFotografía

El caso particular de la Avenida Parque es tan sólo uno de los puntos que buscan abordarse con el Plan de Desarrollo Local Sostenible, la iniciativa urbana que la gestión Davico anunció hace una semana y que busca dar un tinte superador al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que marcó los lineamientos urbanos durante los últimos años.

Las ambiciones habitacionales de la Avenida Parque

El hecho de la recuperación de este corredor, que en un origen era ocupado por las vías del ferrocarril, el cual llegaba a la vieja estación (ubicada, precisamente, en la Casa Rosada del Parque de la Estación) y más atrás en el tiempo también se extendía hasta el puerto, donde los barcos eran cargados con materia prima que llegaba a Gualeguaychú.

Crédito: MRFotografía

En 1997, con la inauguración del Corsódromo, la Avenida Parque comenzó a ser vista con otros ojos, y poco a poco un sector de la ciudad que parecía olvidado comenzó a tener otro color, otra vida, otro ritmo.

Esto llevó a que varios años más tarde comenzara una puesta en valor de ese espacio público, sobre todo durante la gestión del intendente Martín Piaggio, durante la cual se mejoraron los canteros y espacios centrales, hoy en día usados por muchos vecinos para hacer ejercicios y recorrer con seguridad ese espacio.

Sin embargo, ahora todo indica que las aspiraciones son dar un paso mayor: desde la actual gestión del intendente Mauricio Davico consideran que el crecimiento habitacional en este sector de la ciudad no sólo que es factible, sino que el mismo ayudará en un futuro a la generación nuevos polos comerciales y administrativos.

Puede interesarte

“Lo que tiene la Avenida Parque es una configuración física que la hace diferente al resto de la ciudad. Al ser más ancha permite que circule más aire, que haya más luz en los dos frentes y la plazoleta al medio transforma al recorrido en un parque que recorre toda la ciudad. Además, al tener la traza de la vieja vía, también queda como una especie de circunvalación que rodea al casco central, lo cual hace que toda la zona tenga un fácil acceso y desde el mismo trasladarse con agilidad a otra punta diferente de la ciudad”, explicó a Ahora ElDía el director de Viviendas Ariel Destéfano.

“Tras llegar a un consenso social, se logró la recuperación del corredor ferroviario y posteriormente se pudo hacer el Corsódromo. ¿Quién puede cuestionar la existencia y recuperación de la Avenida Parque? Eso se logró gracias al concenso. Hay espacios muy emblemáticos que tienen un gran potencial, como la Unidad Penal Nº2, con la cual también tenemos que acordar a nivel social qué hacer en ese lugar. Esto no lo puede resolver un intendente o solo un funcionario o solo un concejal”, agregó por su parte el asesor municipal Domingo Carrazza, quien además fue uno de los ideólogos y desarrolladores del Corsódromo en la década del ’90, dejando su marca en uno de los paisajes más emblemáticos de la Avenida Parque.

Crédito: MRFotografía

“Las oportunidades pueden aparecer de dos maneras: por un lado generando el escenario ideal que ofrezca un marco para las inversiones; mientras que la otra alternativa de plan es la que puedan ofrecer los privados o las instituciones. Es en este punto donde tenemos que trabajar en conjunto todos los actores para trabajar en los avances enunciados en las actividades económicas del turismo, del comercio y de la industria, las cuales tendrán en el Estado como representante de toda la sociedad”, agregó Carrazza.

“Son muchos los beneficios que tiene la Avenida Parque: La fácil accesibilidad y el ancho de la calle permiten poder construir en altura sin perder iluminación y ventilación”.

Esto abre nuevamente un debate: ¿Están aptos los servicios, como por ejemplo la provisión de agua potable y cloacas, aptos para una infraestructura de este tipo? La respuesta es no, pero eso sería un inconveniente que se podría solucionar con trabajos, obras e inversión.

Crédito: MRFotografía

Lo cierto es que el crecimiento poblacional y por ende un desarrollo habitacional conllevan si o si una ampliación o creación de nuevas redes de servicios para abastecer a la zona (energía eléctrica, agua potable y cloacas, pero también acceso al sistema de salud y al educativo). La diferencia entre un crecimiento horizontal –construir casas en loteos en los suburbios de la ciudad– o el crecimiento vertical –construir edificios– en lugares que ya están urbanizados sólo implica que se deba reforzar algún servicio, pero que otros (como la electricidad, las escuelas o los centros de salud) ya están en marcha y no es necesarios comenzar con la generación de los mismos desde cero.

“Cuando aumenta la cantidad de personas que viven en un mismo lugar hay que aumentar o mejorar lo que ya está. Siempre es un poco más sencillo trabajar para que los servicios sean aptos en una zona donde ya son aptos. En cambio, cuando vas hacia lugares donde hay que empezar desde cero todo es más complicado”, aportó por su parte Destéfano.

Comercio y descentralización

El crecimiento poblacional en un sector de la ciudad tiene como consecuencia el crecimiento de esa zona en otros niveles, como el comercial y el administrativo. Según esta concepción, mientras más personas vivan en un radio acotado, más posibilidades de que se instalen polos comerciales para abastecer a esa masa de vecinos que buscarán saciar sus necesidades en su propia zona de pertenencia y confort.

“La parte comercial y de servicios está concentrada en las calles 25 de Mayo y Urquiza y las transversales aledañas, pero en esos lugares no vive la gran mayoría de los vecinos de Gualeguaychú, por lo que comienza a aparecer el tema del tráfico vehicular ya que todos nos movemos hacia la misma zona para comprar o para hacer trámites”, explicó a Ahora ElDía Destéfano.

Crédito: MRFotografía

En este contexto, el responsable de la Dirección de Viviendas focalizó en las razones por las cuales es muy difícil que un polo comercial se desarrolle sin antes fomentar un polo habitacional y poblacional: “Te pongo un ejemplo: ¿por qué no funciona el Mercado del Munilla? Porque viven pocas personas o no hay un conjunto de vecinos que aporten una masa crítica para esos comercios. Por eso ese lugar funciona a partir de un evento o alguna acción o alguna iniciativa, pero no como un paseo comercial. Por eso es que funciona mejor el Mercado de la Vieja Terminal, simplemente porque en sus alrededores viven muchas personas”.

En resumen, la Avenida Parque ofrece una serie de potencialidades que en un futuro podrían transformarla en una de las zonas más activas e influyentes de la ciudad. Sin ir más lejos, la apertura de la calle Churruarín permitió que comenzaran a construirse varias casas y viviendas, lo que marca que existe un interés en ese lugar.

Sin embargo, en la actualidad todavía falta un crecimiento a nivel demográfico para que sea una zona activa y plena. Si se traza un plan sostenible en el tiempo y el Municipio llega a un consenso social que marque una misma dirección en el futuro a pesar del cambio de nombre y gestiones, posiblemente en algún punto la Avenida Parque sea un corredor vital en lo comercial, generando de esta manera nuevas oportunidades tanto para el comercio como para la industria comercial.