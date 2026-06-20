Las familias de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) participaron de nuevos encuentros del ciclo “Entre juegos y palabras”, una propuesta orientada a brindar herramientas concretas para acompañar el desarrollo del lenguaje y la comunicación durante los primeros años de vida.

En esta oportunidad, los talleres se realizaron en los EMPI Pipo Pescador, Hormiguitas, Monigote y Estrellitas, donde las familias compartieron espacios de orientación e intercambio junto a las fonoaudiólogas Victoria Nieto y Paula Brun.

Durante las jornadas se trabajaron estrategias simples para estimular el lenguaje en situaciones habituales de la vida diaria, como hablarles a los niños con claridad, utilizar frases breves, acompañar las palabras con gestos y miradas, respetar sus tiempos de respuesta y valorar cada intento de comunicación.

También se abordó la importancia de modelar y ampliar lo que los niños expresan, incorporando nuevas palabras de manera natural y positiva. En ese sentido, las profesionales remarcaron que cada interacción cotidiana puede favorecer la comunicación temprana, el intercambio verbal y la construcción de nuevos aprendizajes.

El juego fue otro de los ejes centrales de los talleres. A través de canciones, cuentos, juguetes, sonidos y propuestas de juego simbólico, se compartieron recursos para ampliar el vocabulario, favorecer la expresión oral y fortalecer los vínculos afectivos.

Asimismo, se destacó que las rutinas diarias representan oportunidades valiosas para acompañar el desarrollo del lenguaje. Momentos como el baño, las comidas, la hora de vestirse o de dormir pueden transformarse en espacios de conversación, donde los niños nombren objetos, expresen preferencias, anticipen acciones y desarrollen habilidades comunicativas.

Además de recibir orientaciones específicas, las familias contaron con un espacio de escucha donde pudieron compartir experiencias, realizar consultas y plantear inquietudes vinculadas a las distintas etapas del desarrollo infantil.

El ciclo “Entre juegos y palabras” continuará desarrollándose en los EMPI, en el marco del trabajo que lleva adelante la Dirección de Educación para acompañar a la primera infancia y fortalecer el vínculo entre los equipos educativos y las familias.