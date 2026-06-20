EMPI
Fonoaudiólogas llevaron adelante un taller para estimular la comunicación de los niños
Las familias de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) participaron de nuevos encuentros del ciclo “Entre juegos y palabras”, una propuesta orientada a brindar herramientas concretas para acompañar el desarrollo del lenguaje y la comunicación durante los primeros años de vida.
En esta oportunidad, los talleres se realizaron en los EMPI Pipo Pescador, Hormiguitas, Monigote y Estrellitas, donde las familias compartieron espacios de orientación e intercambio junto a las fonoaudiólogas Victoria Nieto y Paula Brun.
Durante las jornadas se trabajaron estrategias simples para estimular el lenguaje en situaciones habituales de la vida diaria, como hablarles a los niños con claridad, utilizar frases breves, acompañar las palabras con gestos y miradas, respetar sus tiempos de respuesta y valorar cada intento de comunicación.
También se abordó la importancia de modelar y ampliar lo que los niños expresan, incorporando nuevas palabras de manera natural y positiva. En ese sentido, las profesionales remarcaron que cada interacción cotidiana puede favorecer la comunicación temprana, el intercambio verbal y la construcción de nuevos aprendizajes.
El juego fue otro de los ejes centrales de los talleres. A través de canciones, cuentos, juguetes, sonidos y propuestas de juego simbólico, se compartieron recursos para ampliar el vocabulario, favorecer la expresión oral y fortalecer los vínculos afectivos.
Asimismo, se destacó que las rutinas diarias representan oportunidades valiosas para acompañar el desarrollo del lenguaje. Momentos como el baño, las comidas, la hora de vestirse o de dormir pueden transformarse en espacios de conversación, donde los niños nombren objetos, expresen preferencias, anticipen acciones y desarrollen habilidades comunicativas.
Además de recibir orientaciones específicas, las familias contaron con un espacio de escucha donde pudieron compartir experiencias, realizar consultas y plantear inquietudes vinculadas a las distintas etapas del desarrollo infantil.
El ciclo “Entre juegos y palabras” continuará desarrollándose en los EMPI, en el marco del trabajo que lleva adelante la Dirección de Educación para acompañar a la primera infancia y fortalecer el vínculo entre los equipos educativos y las familias.