Mediante un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino se hizo eco de lo sucedido el viernes por la tarde en Gualeguaychú, cuando un periodista local recibió un ataque por parte de un vecino que había chocado su camioneta en la zona de la Terminal de Ómnibus. Además, reclamó una sanción ejemplificadora.

#FOPEALibertadDeExpresión 👉 FOPEA repudia la brutal agresión física que sufrió el periodista entrerriano Amílcar Nani, de Ahora ElDía (Gualeguaychú)



(Sigue) pic.twitter.com/Yck4uA7Vv6 — FOPEA (@FOPEA) October 26, 2024

“El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la brutal agresión física que sufrió el periodista entrerriano Amílcar Nani, y reclama a la Justicia local una sanción ejemplificadora contra el agresor”, comenzó su comunicado el ente que agrupa a los periodistas de todo el país.

Puede interesarte

“El trabajador de prensa de Ahora ElDía fue atacado el viernes 25 con trompadas y patadas cuando estaba cubriendo un accidente de tránsito menor en Gualeguaychú. Al acercarse a tomar imágenes del hecho con su teléfono celular, el propietario de uno de los vehículos siniestrados comenzó a golpearlo y a intentar destruir sus elementos de trabajo”, prosiguió el escrito.

“FOPEA se solidariza con el periodista agredido y reclama a la sociedad respeto por el trabajo de la prensa, así como exige a las autoridades entrerrianas que resguarden la integridad de los colegas”, concluyó el Foro de Periodismo Argentino.