El Equipo Gerontológico de la Secretaría de Desarrollo Humano concretó una nueva jornada de instrucción orientada a personal asistencial, cuidadores particulares y familiares de personas mayores encabezada por el licenciado en Enfermería Sergio Sack, asesor de la Subsecretaría de Salud, quien expuso pautas operativas para reducir contingencias como caídas, lesiones tópicas y escaras por presión en el entorno doméstico e institucional.

Durante el taller se transmitieron recomendaciones sobre maniobras ergonómicas de traslado para preservar la columna del cuidador y evitar traumatismos en el paciente. Además, se analizaron pautas para fomentar la autonomía funcional de los adultos mayores en las actividades cotidianas, garantizando un trato digno.

Este módulo sobre seguridad física se suma a las capacitaciones previas organizadas por el Gobierno municipal, donde se abordaron temas como nutrición adecuada en la vejez y acondicionamiento higiénico de los ambientes de permanencia.