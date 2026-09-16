La Fórmula 1 confirmó el calendario de la temporada 2027, que contará con 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países y cinco continentes. Entre las principales novedades aparecen los regresos de Portugal y Turquía, además de una fuerte expansión de las carreras Sprint.

La actividad oficial comenzará el 14 de marzo con el Gran Premio de Bahréin, escenario que también albergará los únicos ensayos de pretemporada entre el 24 y el 27 de febrero. El cierre será el 5 de diciembre en Abu Dhabi, una semana después de la competencia en Qatar.

Las primeras fechas llevarán al campeonato por Bahréin, Arabia Saudita, Australia, Japón y China. Posteriormente llegará el turno de Miami, el 9 de mayo, y Canadá, el 23, antes de iniciar el tradicional tramo europeo.

Portugal y Turquía vuelven al calendario

Uno de los principales cambios será el regreso del Gran Premio de Portugal. El circuito de Portimão recibirá nuevamente a la Fórmula 1 el 20 de junio, después de sus últimas apariciones en 2020 y 2021, durante las temporadas afectadas por la pandemia.

Turquía también retornará al campeonato. El circuito de Estambul tendrá su carrera el 3 de octubre, ubicado entre las fechas de Azerbaiyán y Singapur dentro de uno de los bloques finales de la temporada.

Como contrapartida, Zandvoort dejará de recibir el Gran Premio de los Países Bajos y también saldrá del calendario el Circuit de Barcelona-Catalunya. España mantendrá su fecha en Madrid, prevista para el 12 de septiembre.

Habrá diez fines de semana con carreras Sprint

La Fórmula 1 ampliará considerablemente el formato Sprint, que pasará de seis a diez eventos durante 2027. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi estrenarán este sistema, mientras que Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar volverán a utilizarlo.

La incorporación de Mónaco aparece entre las decisiones más llamativas debido a las características del circuito urbano y sus limitadas posibilidades de sobrepaso. Ese fin de semana contará con una clasificación destinada a la Sprint y otra para determinar la grilla de la carrera principal.

La categoría justificó la expansión a partir del crecimiento de audiencia registrado en estos eventos. Según sus estadísticas, los fines de semana Sprint generan un público total superior al de los formatos tradicionales y mayor seguimiento para sus sesiones competitivas.

Cómo será la segunda mitad de la temporada

Después de Portugal, el campeonato continuará por Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría, antes del receso europeo. La actividad se retomará el 5 de septiembre en Monza y una semana más tarde llegará la cita española en Madrid.

Luego se correrá en Azerbaiyán, Turquía y Singapur, antes del tramo americano con Estados Unidos, Ciudad de México y San Pablo. Las Vegas será la fecha 22, el 20 de noviembre, y posteriormente quedarán Qatar y Abu Dhabi para cerrar el año.

Argentina no aparece dentro del calendario 2027 pese a las gestiones para recuperar una carrera en Buenos Aires. El proyecto contempla obras de renovación en el autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de alcanzar el Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para volver a recibir a la Fórmula 1, pero las expectativas están orientadas a temporadas posteriores.