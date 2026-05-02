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Fortalecen la estrategia de prevención y combate de incendios en el territorio provincial
Entre Ríos presentó su programa de formación en manejo del fuego para lo que queda del año. Incluye capacitaciones en distintos puntos de la provincia y orientadas a fortalecer la prevención, respuesta y coordinación interinstitucional ante incendios rurales y forestales.
A través del Plan Provincial de Manejo del Fuego y su Brigada de Respuesta Ambiental, -en colaboración con el Sistema Nacional del Fuego dependiente de la Agencia Federal de Emergencias-, la provincia dio cuenta de su propuesta en manejo integral del fuego, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer las capacidades operativas y preventivas frente a escenarios de incendios rurales, forestales y de interfaz.
La planificación fue diseñada de manera colaborativa y territorialmente situada, atendiendo a dos criterios centrales: por un lado, la identificación de zonas críticas y estratégicas dentro de la provincia; y por otro, las demandas concretas formuladas por municipios, bomberos y brigadistas, áreas naturales protegidas, instituciones educativas agrotécnicas y otros actores vinculados a la gestión territorial.
Contempla un esquema integral de formación que aborda tanto la dimensión preventiva como las capacidades de combate y control. El primer enfoque apunta a la prevención como herramienta fundamental para reducir riesgos, anticipar escenarios críticos y fortalecer la preparación comunitaria e institucional ante la temporada de mayor recurrencia de incendios.
Luego se profundizan las estrategias de combate mediante módulos específicos de formación técnica y operativa, orientados a optimizar la intervención en territorio, mejorar la coordinación entre equipos y consolidar protocolos de actuación eficientes y seguros.
El cronograma prevé 18 instancias, incluyendo módulos como taller teórico-práctico de Incendios Forestales, Uso y Seguridad con Medios Aéreos, Combatiente de Incendios Forestales, Cartografía y Navegación, Operaciones en Incendios de Interfaz y Protocolos de Quemas Prescriptas, entre otros.
El director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza, señaló: "La formación permanente es un componente estructural de la política pública de manejo del fuego. Contar con equipos capacitados, con herramientas actualizadas en prevención, planificación y combate, mejora la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y reduce significativamente los tiempos de intervención y minimiza los impactos ambientales, productivos y sociales que generan los incendios. La construcción de capacidades locales y regionales es clave para fortalecer la resiliencia territorial frente a escenarios de creciente complejidad".
La iniciativa se enmarca en la política provincial de fortalecimiento de la gestión integral del fuego y en los lineamientos establecidos por la Ley Provincial Nº 9.868 de Manejo del Fuego.
Municipios, instituciones educativas y organizaciones interesadas podrán canalizar pedidos o proponer nuevas fechas a través del correo oficial: [email protected].