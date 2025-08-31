En la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Tercera, mientras realizaban recorridas de prevención, fueron alertados por un vecino sobre la presencia de dos individuos en actitud sospechosa en inmediaciones de calles Perito Moreno y Roca.

Según el aviso, uno de ellos, vestido de campera negra con capucha, fue observado al momento de salas las rejas de una vivienda, mientras que el otro lo aguardaba en la esquina, a bordo de una bicicleta, el cual logró escapar del lugar.

De inmediato, los efectivos siguieron a uno de los sospechosos que intentaba ocultarse en una obra en construcción. El masculino intentó escapar por diferentes arterias, pero fue finalmente reducido en calle Los Milagros, casi República Oriental, luego de trepar tapiales y techos en su huida, descartando en el trayecto la campera descripta por el vecino.

En el lugar, propiedad de una joven de 20 años, se constató que la puerta de reja divisoria presentaba signos de haber sido forzada a la altura de la cerradura. Los delincuentes habrían intentado sustraer bicicletas, calzados, prendas de vestir y herramientas.

El detenido, un hombre de 33 años, fue trasladado a Jefatura Departamental y puesto a disposición de la Fiscalía en turno.