Este martes a la noche, personal de Comisaría Sexta intervino en una vivienda ubicada en las calles Las Azucenas y Urquiza, de esta ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre en el interior de la finca, quien intentaba ocultarse en una galería. Ante esta situación, el personal ingresó al inmueble y procedió a su aprehensión , quien sería conocido en el ámbito policial.

En el lugar se constató que el hombre habría provocado daños para ingresar al inmueble, afectando una reja y una puerta metálica con cristales, que comunica con el patio de la vivienda. Asimismo, se observaron daños y distintos elementos revueltos en el interior.

Durante la inspección del patio fueron localizados diversos elementos, herramientas y materiales de construcción, entre ellos bachas de loza y PVC, caños corrugados y canillas, los cuales se encontraban acumulados y preparados para ser sustraídos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones correspondientes.