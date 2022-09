La ciudad de Paraná avanza en la instrumentación de un sistema de videovigilancia similar al de fotomultas, con el objetivo de reducir la cantidad diaria de contravenciones en el tránsito y prevenir siniestros viales. Así lo anunció este jueves en Ahora Litoral el intendente Adán Bahl, quien precisó que en una primera etapa serán 25 cámaras.

"Hemos hecho un convenio con la Policía de Entre Ríos y se empiezan a colocar cámaras para el control de los semáforos en rojo en distintos puntos de la ciudad", dijo el jefe comunal, quien confirmó que algunas cámaras ya fueron instaladas y aguardan por su puesta en funcionamiento. Acotó que en breve serán informadas debidamente respecto de sus ubicaciones.

El intendente Bahl advirtió por la cantidad de siniestros viales que ocurren y muchos de ellos están vinculados por motociclistas o automovilistas que pasan en rojo. Reveló que en una de las cámaras testeadas advirtieron al menos 20 contravenciones en tan solo una hora durante el día.

En en ese sentido, reconoció que resulta imposible tener inspectores de tránsito en todos las 24 horas del día y que un proceso de "educación lleva tiempo". "Lo vamos a hacer coercitivamente. No queremos recaudar, sino que no queremos generar accidentes en la ciudad", argumentó.

Control de velocidad

Consultado por la cantidad de dispositivos, reveló en Ahora Litoral que se colocarán 25 cámaras "en un principio en lugares estratégicos". Incluso, Bahl adelantó que en un futuro, junto a la Policía, avanzarán en el control de la velocidad a través de radales.

Por otra parte, respecto de la velocidad de los conductores, aseguró que en algunas zonas no hay otra alternativa que colocar lomas de burro. "Lamentablemente la gente cree que es una pista de carrera", cuestionó, y admitió que no es el sistema más conveniente. "Tenemos que ponerlas para preservar la vida de la gente. No se puede poner las 24 horas inspectores", sostuvo.