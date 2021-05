Fotos hot y una gaseosa: así cayeron las viudas negras acusadas de matar al tenista jubilado

Hay algo en el caso que no encaja. Las viudas negras y sus contrapartes masculinas especializadas en seducir y robar pueden drogar a sus víctimas, atarlas, amenazarlas y extorsionarlas, pero no matarlas de 22 puñaladas. El martes 11 de este mes, Adrián Enrique Muñoz, de 74, distribuidor de quesos, jubilado, pensionado y tenista, fue encontrado muerto por su hija en su habitación en su departamento de la calle Ciudad de la Paz en Núñez con dos cuchillos en su espalda y una inusual serie de heridas en todo su cuerpo, golpes y lesiones compatibles con un filo serrado. La saña para asesinarlo fue particular.