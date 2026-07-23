Los legisladores franceses votaron este martes para prohibir el uso de las redes sociales a los niños menores de 15 años, convirtiéndolo en el primer país de la Unión Europea en establecer dicho límite de edad.

Australia hizo historia a finales del año pasado cuando implementó la primera prohibición de las redes sociales para menores de 15 años. El gobierno británico anunció restricciones similares el mes pasado, que se espera entren en vigor el próximo año. España, Grecia y Dinamarca también planean imponer límites de edad mínimos para el uso de redes sociales.

Los legisladores franceses votaron por una abrumadora mayoría a favor del proyecto de ley, que contó con el firme respaldo por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahora lo firmará para convertirlo en ley.

“Las redes sociales estarán prohibidas para los niños menores de 15 años a partir de este año escolar”, publicó en X después de la votación mientras agradecía a los legisladores por aprobar el proyecto de ley.

“Los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta”, dijo en un mensaje en video en enero. “Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”.

Macron había ordenado al gobierno francés que acelerara la aprobación del proyecto de ley en el parlamento, con el objetivo de tener legislación en vigencia para el comienzo del próximo año escolar en septiembre. Aún no está claro cómo verificarán la edad los sitios de redes sociales.

Fuente: CNN