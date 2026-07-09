Francia le gana 1 a 0 a Marruecos en el Estadio Boston en el inicio de los cuartos de final del Mundial 2026.

En el primer tiempo, Les Bleus tuvieron las ocasiones más claras, transformaron en figura a Bono y tuvieron una gran oportunidad para llevarse la ventaja al vestuario, pero el arquero le contuvo un penal a Kylian Mbappé a los 27 minutos.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

En el complemento, Marruecos salió a jugar un poco más adelante, pero rápidamente se encontró con la jerarquía de Mbappé, que desde el borde del área la puso en el ángulo al segundo palo de Bono para poner el 1 a 0 en el complemento.

Apenas unos minutos después, Dembelé definió al palo derecho de Bono y estampó el 2 a 0.