EN VIVO: Con un golazo de Mbappé y otro de Dembelé Francia le gana 2 a 0 a Marruecos
Les Bleus y el conjunto africano pujan por el primer boleto a las semifinales de la Copa del Mundo
Francia le gana 1 a 0 a Marruecos en el Estadio Boston en el inicio de los cuartos de final del Mundial 2026.
En el primer tiempo, Les Bleus tuvieron las ocasiones más claras, transformaron en figura a Bono y tuvieron una gran oportunidad para llevarse la ventaja al vestuario, pero el arquero le contuvo un penal a Kylian Mbappé a los 27 minutos.
En el complemento, Marruecos salió a jugar un poco más adelante, pero rápidamente se encontró con la jerarquía de Mbappé, que desde el borde del área la puso en el ángulo al segundo palo de Bono para poner el 1 a 0 en el complemento.
Apenas unos minutos después, Dembelé definió al palo derecho de Bono y estampó el 2 a 0.