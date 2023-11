En diálogo con Ahora Cero Radio, Alvarez analizó que “creo que hubo demasiados idas y vueltas en el espacio de Juntos por el Cambio que no ayudaron en nada. Esos elogios de Milei en plena campaña, la falta de apoyo directo a Bullrich, naturalmente que resintió el espacio. Hubo mucha gente a la que le gustaron esas situaciones y ahora atraviesan lo mismo, no cayó bien en algunos sectores el explícito apoyo de Macri y Bullrich a Milei”.

Sin embargo, sostuvo que “no me sorprendió que lo apoyaran a Milei, de hecho Macri lo había ponderado en campaña. Este apoyo de Macri y Bullrich, viniendo del sector más duro del PRO, que siempre marcó diferencias dentro del espacio, no me genera una sorpresa. Quedó claro que los une más las diferencias con Massa y el kirchnerismo que las posturas que pudieran tener en contra de Milei, inclusive para poder volver de una situación de agravio personal como las que hubo, tanto de Milei hacia Patricia o viceversa. Pero evidentemente, ellos pudieron hacerlo”.

Sobre la postura que adoptó su espacio de cara al Balotaje, precisó que “nuestra postura ha sido la misma que la que adopto Rogelio Frigerio con relación a la neutralidad. En términos político-partidarios, no vamos a tomar una postura pública, después en el cuarto oscuro, cada uno sabrá por quién va a votar. Es una situación demasiado complicada porque son dos modelos de los cuales estamos bien alejados, claramente nuestro límite fue el kirchnerismo, que es lo que expresa Massa y del oro lado, Milei manifiesta posturas en las cuales no estamos nada de acuerdo”.

Remarcando las contradicciones de cada uno de los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, Álvarez reflexionó que “es difícil de creer que si gana Massa, las cosas van a ser distintas, porque las decisiones importantes desde lo económico pasan por Massa, entonces cuesta creer que si llega a ser el presidente, haya un cambio y se empiecen a resolver los problemas para el ciudadano de a pie. Y del otro lado, desde lo personal no comparto para nada las formas de Milei, o al menos algunas de las que ha manifestado. Por eso creo que es una situación compleja la que tenemos de cara al Balotaje, porque son dos opciones con las que estamos en veredas contrarias. Entiendo que no será lo mismo hacer campaña que gobernar, pero por el momento lo que viene no genera demasiadas expectativas”.

En lo relacionado al trabajo que se están haciendo con los equipos de Mauricio Davico para la conformación del equipo de gobierno municipal, Álvarez planteó que “estamos trabajando con nuestra gente aunque no hemos exigido puestos ni lugares. Con Palito hemos coincidido en el trabajo para las elecciones, los equipos técnicos se han acoplado de buena manera, pero ahora es Davico y su gente más cercana quienes tienen que confirmar los nombres para ocupar los puestos de gobierno. No es algo sencillo, porque se necesita gente con capacidad y dedicación, formar parte de un gobierno requiere una dedicación casi exclusiva y hay muchos profesionales que vienen del sector privado que posiblemente no estén dispuestos a dar ese salto. Pero confiamos en que se podrán conseguir las personas idóneas para afrontar una gestión que tendrá la vara alta por los ocho años del intendente Piaggio, que tienen un muy buen reconocimiento en la gente”.