Días pasados en ocasión de su visita a Gualeguaychú, el gobernador Gustavo Bordet señaló que la oposición está más ocupada en pensar en elecciones y no en la realidad del país. “En principio esto no es así, y resulta casi una ironía que el mandatario entrerriano intente corregir acciones de otros espacios políticos cuando el país se incendia con un gobierno abocado en salvar a la vicepresidenta de sus causas judiciales o destituir fiscales de manera descarada para proteger a condenados por hechos de corrupción, como es el caso del ex gobernador Urribarri”, sentenció Francisco Álvarez, presidente del Nuevo Espacio.

“El señor gobernador debería estar atento a los enormes problemas que padece nuestra querida Entre Ríos. Hay cientos de temas por resolver y ninguno parece ser abordado con la seriedad que amerita. Si esta provincia pierde día a día más terreno en relación a sus pares de la región Centro no es por culpa de la oposición. Entre Ríos necesita que cada uno ocupe el rol que le corresponde y eso incluye al gobernador”, indicó Álvarez.

Asimismo, el dirigente de Nuevo Espacio opinó que “parece mentira que Bordet hable de campaña cuando el oficialismo hace todo en ese sentido. Están en campaña permanente y eso les quita la posibilidad de gobernar con una mirada estratégica hacia el futuro, con un plan, con políticas de consenso a mediano y largo plazo que saquen a la provincia del atraso. La verdad es que resulta poco serio buscar las razones de los problemas en otros y no en los 15 años ininterrumpidos de kirchnerismo”, criticó.

Por último, el dirigente del espacio político que integra ETER y Juntos por Entre Ríos, aseguró que “tal vez si pusiera acento en gobernar y no en salpicar a otros podría resolver temas como la pésima atención del Iosper; el estado de las rutas provinciales y los caminos rurales; el mantenimiento de los edificios escolares que sobreviven sólo por las cooperadoras; entre cientos de aspectos más. Hay que dejar de mirar para otro lado en busca de responsables y ponerse a gobernar. Aunque parezca tarde, alguna vez hay que empezar”, finalizó.