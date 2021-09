Francisco Benítez se consagró ganador de La Voz Argentina a pura emoción y talento

Primero, Marley anunció que Ezequiel Pedraza, del team de Ricardo Montaner, había quedado en el cuarto lugar entre los finalistas con el 13,4 por ciento de los votos del público: “Quiero agradecerle a Ricardo por darme la confianza para llegar a esta altura, a la gente de Río Cuarto, a mi familia y los que no están. Esto es un sueño”, aseguró el cordobés.

El tercer puesto quedó en manos de Nicolás Olmedo, el joven oriundo de Misiones y del team de Lali Espósito, con el 14,4 por ciento de los votos: “No puedo más de felicidad, no siento que haya perdido nada estando acá. Lo único que puedo hacer es agradecer”, expresó con emoción.

Finalmente, la definición quedó entre los dos favoritos: Luz Gaggi, que representaba al team de Mau y Ricky, y Francisco Benítez. Pero la cantante de 19 años de La Plata quedó en segundo lugar con el 27,9% de los votos y Francisco se consagró campeón ya que obtuvo el 44,3%.

La dura historia de vida de Francisco Benítez

Francisco trabaja en una cooperativa eléctrica y emocionó a todos desde el comienzo de la competenciaal revelar que sufre de tartamudez desde los 6 años.

Pero ese problema no le ocurre cuando canta, su gran pasión: “Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”, aseguró en su audición.

Y abrió su corazón: “He sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo”.

Sin embargo, el talentoso cantante contó que su vida cambió por completo al conocer a Rocío, su pareja, que está embarazada y con quien esperan a su primer hijo en pocos días.

Hoy los motivos para celebrar le sobran a Francisco Benítez, el nuevo campeón de La Voz Argentina.