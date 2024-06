Francisco Cerúndolo jugó un enorme partido ante Novak Djokovic , aunque no pudo evitar la derrota en los octavos de final del Roland Garros 2024 después de cuatro horas y 39 minutos. El argentino exigió al máximo al número uno del mundo, pero el máximo ganador de Grand Slam sacó su chapa en el mítico Phillipe Chatrier para imponerse con parciales de 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3.

El primer parcial fue todo de Djokovic, el más desparejo de todos, más allá de que Cerúndolo tuvo su chance en el inicio con una doble oportunidad para quebrar en el tercer juego que no pudo concretar. En el siguiente juego, Djokovic le quebró al argentino; lo confirmó con su servicio y volvió a quebrar. Pese a tener dos chances de recuperar un break, Cerúndolo no pudo descontar y el número uno se llevó 6-1 el primer set.

Cerúndolo quebró justo y le ganó el segundo set a Djokovic 7-5. Un quiebre en el inicio del tercero, le bastó al argentino para adueñarse también del tercero por 6-3.

Djokovic se recuperó de un quiebre y después volvió a quebrar en el duodécimo juego de la cuarta manga, para llevar el partido de octavos de final al quinto set, donde finalmente se impuso por 6 a 3.

El número 1 se enfrentará en cuartos a Casper Ruud, que derrotó a Taylor Fritz, aunque encendió la alarma por un problema en rodilla: "Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando".