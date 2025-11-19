La venta de Carrefour Argentina avanza con la presentación de una oferta que realizó uno de los interesados. El grupo del empresario Francisco De Narváez (GDN) ofertó US$ 1.000 millones. Así se lo confirmó una fuente allegada a las negociaciones a Clarín.

Es una 'oferta final' ('no vinculante') que podrá ajustarse para arriba o para abajo, según el resultado de la auditoría final de los números y el balance anual de Carrefour, con cierre al 31 de diciembre. En ese sentido, ahora se abre un periodo de negociación con la casa matriz de la cadena en París, Francia.

La operación incluye las sucursales de Carrefour y su banco. La venta de los supermercados apunta a firmarse antes de fin de año, pero el cierre formal sería a comienzos de 2026, entre enero y febrero. En tanto, la transferencia del banco podría demorarse un poco más, ya que la transacción requiere la autorización del Banco Central. En ese sentido, se trata de dos contratos separados.

La oferta es conjunta: 60% corresponde a GDN, mientras que el otro 40% a L. Catterton, el fondo de inversión privado más grande del mundo, que controla marcas de consumo e indumentaria y tiene entre sus principales accionistas a Bernard Arnault, multimillonario francés que encabeza el grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). GDN y Catterton ya son socios en las marcas de ropa Caro Cuore, Baby Cotton y Rapsodia.

El futuro de Carrefour en la Argentina

GDN maneja Changomas, negocio al que integró las operaciones de Walmart, la cadena que compró cuando la multinacional estadounidense se retiró de la Argentina en 2020. Según pudo saber Clarín, el plan de GDN es integrar ambas cadenas bajo la bandera de Carrefour, por lo que desaparecería la marca Changomas como tal.

De esa forma, GDN se transformaría en nuevo líder del supermercadismo nacional, con la mayor participación de mercado y cerca de 30.000 empleados. Actualmente, Changomas tiene 93 sucursales, mientras que Carrefour cuenta 709, por lo que el grupo pasaría a operar 802 en total.

Así, aunque la venta implicará la retirada de la operación directa de los franceses, la marca Carrefour continuará en el país, con los cuatro formatos con los que hoy funciona: hipermercados, supermercados, Maxi y Express.

Fuente: Clarín