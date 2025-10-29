El intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, pasó por Ahora Cero Radio y resaltó que espera un crecimiento exponencial de la población belgranense, por lo que considera necesario fortalecer la seguridad de la localidad: “En 10 años más, va a haber 15.000 habitantes: se duplica la población, por lo que está creciendo. Entonces te decía, ¿por qué fortalecer la seguridad? Por eso, por el crecimiento que tiene”.