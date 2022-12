Fabián Miró

El paso del Gordo Garciarena por Neptunia fue sumamente positivo, fueron siete años de trabajo y logros: el ascenso al Torneo Federal y una primera participación a nivel nacional fueron íconos que quedarán grabados, además de un estupendo trabajo en divisiones formativas, donde Neptunia fue protagonista en todos y cada uno de los torneos provinciales, consiguiendo varios títulos entrerrianos y sumando participaciones a nivel nacional.

Como jugador, Francisco se inició en Central Entrerriano “con una camada formidable de jugadores, salimos campeones en Infantiles, Cadetes y Juveniles en la provincia y si hubiésemos tenido la posibilidad de jugar torneos nacionales, seguramente habríamos estado en los primeros puestos”, recordó.

Con edad de juvenil integró el plantel que de la mano de Horacio Schauman ascendió al Torneo Nacional de Ascenso. En ese equipo jugaban Alberto Azuaga, Javier Lepri, Roy Melchiorre, Mauricio Bertoni, Fabricio Rodríguez, entre otros, quedando una anécdota risueña contada por los integrantes del plantel. “Francisco llegaba a los entrenamientos a las 11 de la mañana vestido con bombacha de campo y alpargatas, razón por la que era motivo de gastada por parte de todos”, expresó Mauricio Bertoni. “Me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba en el campo familiar y llegaba con lo justo a los entrenamientos”, rememora el Gordo, que añadió que “jugué el primer año del TNA, aunque viajando para jugar ya que me había radicado en La Plata para estudiar Ciencias Económicas”.

En La Plata jugó en siete equipos diferentes, en una liga muy competitiva, “posteriormente pasé por Capuchinos, luego en Olavarría, donde estuve muy cerquita de jugar Liga Nacional. Luego fui campeón de la provincia de Buenos Aires con el seleccionado de La Plata”, recordó.

Como entrenador dio sus primeros pasos como Monitor del Pulga Broesse con edad de Cadete. “Ahí empecé y nunca más dejé, trabajé en alguno equipo de La Plata y a través de Mario Rodríguez me llegó una oferta de Nacional de Fray Bentos, donde estuve tres años, en ese lapso jugamos una final de juveniles, el club se llenó de chicos e inclusive jugamos la Liga Nacional. Posteriormente emigré a Remeros de Mercedes por espacio de dos años cumpliendo todos los objetivos: ganamos el torneo del Litoral y cuando volví a Gualeguaychú, repitieron el título con Nacho Borges que fue asistente mío”.

Neptunia: lo mejor estaba por venir

Garciarena asumió en Neptunia el 1 de octubre de 2016 y se estuvo en el club hasta el 1 de diciembre del 2022. “Fueron muchos momentos, muchas cosas, buena parte de mi vida en ese lapso en el club. Dejé la vida porque me impuse un objetivo. Desde un principio marque como iba a ser la línea de trabajo y nunca resigne momentos de trabajo en pos de lo que me había propuesto, siendo el balance más que positivo porque nadie imaginó que el club iba a estar como está desde hace algunos años. Todo en base a entrenamiento y al grupo de trabajo que me siguieron”, remarcó.

Dijo que el club es un faro actualmente dentro de la provincia, un ejemplo a seguir por el trabajo en formativas y por lo obtenido en Primera. “Recibo llamados de distintos puntos en donde me preguntan como hicimos para lograr tantas cosas”, expresó con una sonrisa.

En su primera Liga Provincial estuvo cerca de ascender al Federal cayendo ante Olimpia de Paraná en cinco juegos, pero la revancha llego pronto, en una serie final ante Racing que será recordada como de las mejores de la historia.

“Fue algo memorable, las apuestas y lo que se hablaba en la calle, tenía como favorito a Racing, que contaba con un equipazo, pero nosotros supimos hacer nuestro trabajo, tuvimos jugadores que rindieron en altísimo nivel en los momentos claves, como Kili Linares, Manu Lado, Chiqui Sánchez, Facundo Grutzky, Maxi Morel con su experiencia. Los jugadores captaron la forma de juego que teníamos y si bien en los papeles, Racing era más individualmente, Neptunia lo superó y muy bien en lo colectivo para ganar un título inolvidable”, recordó.

“Después, ya en el Federal, jugamos la primera edición y terminamos terceros en fase regular, estábamos clasificados a playoff cuando empezó la pandemia y se paró todo. Después fue muy complicado volver, pero el club siempre trabajó para que Neptunia pudiera estar dando pelea, con mejores o peores resultados”, sostuvo.

A los 45 años, Francisco decidió dar por finalizado un ciclo exitoso. “Quiero dedicarle tiempo a mi familia. Tengo dos chicos: Candelaria de 8 y Juan Francisco 9 años, que es fanático de Neptunia y juega al básquet en el club. Estoy seguro de que va a ser mejor el que el padre, por lo pronto va a hablar y pelear menos. Quiero disfrutar un poco la vida porque trabajaba con doble y triple entrenamiento, inclusive con los chicos lo hacíamos en feriados, sábados y domingos antes de un torneo, dejando muchos momentos que en la vida te los perdés y no vuelven. También por el trabajo en un emprendimiento familiar que es la ganadería, la cual demanda mucho tiempo”, indicó.