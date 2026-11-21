Tras superar a Social Achirense en cuartos de final y a Atlético Paraná en semifinales, ambas instancias en tandas de penales, el plantel de Juventud Unida se preparó en la semana para la última serie de 180 minutos de la Región Litoral Sur, que definirá un lugar en el partido decisivo por el ascenso al Torneo Federal A.

El arquero paraguayo Francisco “Gatito” Peralta, clave al contener el primer remate en la definición desde los doce pasos ante los paranaenses, palpitó con Ahora ElDía la final que se viene ante Colón de San Justo, el momento del equipo, las claves para traerse un buen resultado de Santa Fe y el mensaje para los hinchas de cara a la recta final del torneo.

“Estamos muy felices por el pase a la final. Esta semana le metimos con todo, con la predisposición y las ganas que exige jugar una final, porque no cualquiera llega a esta instancia y no se juega siempre. Lo estamos viviendo con responsabilidad y disfrutando de la mejor manera”, analizó.

Crédito: MR Fotografía.

Juventud viene de no tener una buena actuación en el empate 1 a 1 (mismo resultado en el global) ante Atlético Paraná como local, pero fue contundente en los penales y avanzó de ronda tras convertir los cinco. "Creo que hicimos un juego inteligente. Sabíamos qué iba a venir a proponer el rival, supimos sobrellevar el ir abajo en el marcador, lo luchamos hasta el final y conseguimos el gol. Gracias a Dios, después el equipo se encuentra muy bien mentalmente y estuvimos bien todos en la tanda de penales".

Sobre el bajón futbolístico que se evidenció en los últimos tres partidos y si hay preocupación u ocupación del grupo, señaló: "Creo que todo pasa por la continuidad del trabajo. Como cualquier equipo, hay que seguir y corregir errores, porque en esta instancia cualquier error o desatención se paga caro. Estamos muy convencidos de lo que queremos y a qué apuntamos".

Por otra parte, Peralta se refirió a su intervención en los penales, donde contuvo un remate en cada una de las series, y a la confianza en lo que viene: "Suma bastante. En Paraguay ya venía muy bien con las tandas de penales: con el equipo anterior llegamos a semifinales de la Copa Paraguay, la mayoría de las series se definieron desde los doce pasos y respondí bastante bien. Gracias a Dios, ahora también estoy respondiendo en eso y ayudando al equipo desde donde me toque”.

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En cuanto al partido de ida ante Colón de San Justo, Peralta destacó las claves para traerse un buen resultado como visitante. “El orden de mitad de cancha hacía atrás será lo más importante. Sabemos que ellos tienen muchos jugadores con experiencia y llegan en un buen momento tras ganarle los dos partidos a Ben Hur de Rafaela. Hay que cuidar eso: ser ordenados e ir a buscar el partido con nuestras armas, porque tenemos un gran plantel para traernos lo que buscamos”.

Por último, Peralta le habló al hincha de Juventud Unida que lo acompañará a la distancia y aguarda con ansías la revancha en Gualeguaychú: “Que nos sigan apoyando, que nos acompañen como lo hacen siempre, que nosotros vamos a dejar la vida en la cancha para cumplir el objetivo y llevar al Juve adonde se merece estar”.