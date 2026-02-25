El gualeguaychuense Francisco “Cisco” Viollaz cerró su participación en la 54ª edición de la Rutas de América, una de las competencias más exigentes y tradicionales del calendario uruguayo, representando a Armonía Cycles de Fray Bentos.

La prueba, organizada por el club Club Atlético Fénix, se desarrolló a lo largo de siete etapas más una contrarreloj y culminó el domingo con un recorrido de 151 kilómetros entre Punta del Este y la Rambla de Montevideo.

En la clasificación general individual, el campeón fue Anderson Maldonado (Náutico Boca del Cufré), seguido por su compañero de equipo Pablo Bonilla. El tercer puesto quedó para Ignacio Maldonado, representante de Armonía Cycles y hermano del ganador. Por su parte, Viollaz completó la competencia en el puesto 66°, en su regreso a una de las dos pruebas grandes del ciclismo uruguayo, tras ausentarse de la última edición de “La Vuelta” por una grave lesión.

Parte del equipo de Armonia, que terminó con tres bajas, dos por lesiones y una por rotura de bici.

En la clasificación por equipos, la escuadra de Fray Bentos finalizó en el cuarto lugar, detrás de Náutico Boca del Cufré, Dolores Cycles y Alas Rojas de Santa Lucía, redondeando una actuación sólida en la general.

Tras la última etapa, Viollaz dialogó con Ahora ElDía y realizó un balance positivo: “Las sensaciones en lo personal fueron buenas, aunque siempre tengo en mente ganar una etapa y esta vez no se dio. Pero por los meses que estuve parado el año pasado por la fractura de clavícula, el balance es positivo. Pude brindar toda mi ayuda al equipo, completar la carrera y volver rápido a mi nivel”.

Ahora, el ciclista gualeguaychuense ya pone la mira en la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la prueba más importante del país vecino, que comenzará el 26 de marzo y se extenderá hasta el 4 de abril, con un total de 12 etapas.