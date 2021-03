Francisco Viollaz, luego de meses sin competir: "El regreso fue mejor de lo esperado"

Con el optimismo que lo caracteriza, “Cisco”, como se lo conoce en el ambiente del deporte habló de lo que ha sido una temporada inusual hasta el momento. El ciclista, que por la pandemia, no corrió el año pasado en la República Oriental del Uruguay, indicó que las ·competencias, en el país, se retomaron hace unos cuatro meses en la “especialidad de Mountain Bike, debido a que las de rutas no estaban habilitada, razón por la que nos dedicamos a la mencionada disciplina, hasta que fueron apareciendo competencias, en su gran mayoría en la provincia, de ruta”. Destacó que por razones que son conocidas no pude pasar al Uruguay donde las competencias son de muy buen nivel, además de una cantidad de corredores importantes”. Es así que cuando se fue “habilitando comencé a buscar lugares donde se llevaban a cabo competencias en las especialidad que fuese. El Mountain por ahí demanda otro entrenamiento y especificó que se abocó al “rural bike que es como si fueran competencias de ruta, con otro tipo de bicicleta, en caminos de tierra. Me adapté-continúa- rápido y pude quedarme con el primer lugar en San Salvador (dos competencias) y buenas actuaciones en otros lugares”.

Dijo que con la vuelta a las pruebas de ruta está “compitiendo en diferentes lugares, sobresaliendo una serie de carreras en Paraná con un muy buen nivel de corredores. Competencias de ruta en el trazado del autódromo capitalino con una duración que oscila entre las dos y las tres horas”.

Contó que en una de tres carreras (dos de pista y una de ruta) trepó a lo más alto del podio en competencias en las que “mucha gente de Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos concurre”. Recordó que las “carreras grandes están en San Juan, Mendoza y San Luis, y que por el momento económico, principalmente, se hace cuesta arriba concurrir”.

Retornando a las carreras de la capital provincial señaló que “más allá de los primeros puestos, cuando no gané siempre hice podio, además de quedarme con algunos premios especiales”.

El Argentino de Chilecito

Compitió el último fin de semana sin poder arribar a la meta luego de sufrir un pinchazo que lo retrasó y demandó un gran esfuerzo por alcanzar al pelotón. Comentó que su idea era la de “competir en la vuelta de Mendoza, 10 días, para ir adaptándome al terreno y lograr mi mejor forma”. Detalló que lo “iba a hacer con un equipo de Godoy Cruz, pero faltando diez días me bajaron, no estaba el lugarcito para que pudiera viajar, participar y tener un poco de montaña”.

En relación al Argentino en la Rioja, contó que eran 11 vueltas y en la “tercera pinché, razón por la cual me retrasé casi un kilómetro del pelotón, hasta que logro incorporarme a la caravana cuando ingresa a la ciudad de Chilecito y sumarme al pelotón. Sin embargo el esfuerzo me pasó factura, no pude cambiar el aire y a los 130, de un total de 190 kms, me tuve que bajar, porque no pude encontrar el paso que tuve en otras competencias”.

El viaje

Hoy, para un deportista amateur, afrontar un viaja, máxime a Chilecito, significa una erogación importante. Viollaz contó que junto a “Santiago Camalé que sufrió una caída en Sub-23 a 76km/h en una bajada y debió abandonar, además de un santafesino que corre para el Club Ciclista Argentino, viajaron juntos para amortizar gastos. Cada uno pagó un tanque de combustible y el club los tres restantes. Después, alojamiento y comida por cuenta de cada uno”. Remarcó que muchas veces te dicen “ganaste, había buena plata, pero si se cuentan los gastos de los viajes, la comida, el alojamiento, siempre terminas abajo”. Señaló que el material de las bicicletas, la mayoría importado, y si te rompe un tubo de competencia “ hay que sacar cien dólares para reponerlo”.

La Doble Larroque

Contó que se pasó, se iba a correr este domingo, para el 18 de abril. Contó que se “habían generado muchas expectativas debido a que venían ciclistas de distintos lugares, como Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Rafaela”. Destacó que una “competencia de 100 kilómetros en la zona, como esta, no existe. En una ruta impecable, bien señalizada con algunos repechos prometía y mucho. Ahora habrá que esperar hasta el 18 con la posibilidad de que los ciclistas entren, en competencia, a la ciudad”, cerró.