Francisco Viollaz se impuso en el Desafío Rural Bike en San Salvador

En la Categoría Elite se impuso Francisco Viollaz de Gualeguaychú, escoltado por el uruguayense Paolo Gugliotti. En tanto, Claudia Prediger, también de nuestra ciudad, se impuso en Damas +40.

RESULTADOS GENERALES

Categoría Elite Varones: 1º Francisco Viollaz (Gualeguaychú) 2º Paolo Gugliotti (C. del Uruguay); 3º Paolo Urribarri (Gral. Campos); 4º Valentín Sinise Spinelli (Concordia); 5º Eduardo Leyes (San Salvador).

Máster A Varones: 1º Sebastián Giménez (Ubajay); 2º Martín Segovia (Concordia); 3º Agustín Ciucio (C. del Uruguay); 4º Juan Hinze (San Salvador); 5º Andrés Benítez (Concordia).

Máster B Varones: 1 Martín Peirán (C. del Uruguay); 2º José Sandoval (San Salvador); 3º Mauricio Pulido (C. del Uruguay); 4º Octavio Vence (C. del Uruguay); 5º Daniel Bertero (Sunchales)

Máster C Varones: 1º Marcelo Gilli (Santa Fe); 2º Luis Allpuig (Concordia); 3º Nelson Vega (Feliciano); 4º Federico Chiecher (Concordia); 5º Oscar Ojeda (Villaguay).

Máster D Varones: 1º Darío Galeano (Federación); 2 º Isabelino González (Santa Elena); 3º Jorge Soto (Crespo); 4º José Albornoz (Colón); 5º Jorge Premat (Colón).

Máster E Varones: 1º Juan Dalleves (Colón); 2º Rubén Rey (San Salvador); 3º Neris Bordet (Colón); 4º Héctor Gilli (Rafaela); 5º Roberto Sillem (San Salvador).

Promo A Varones: 1º Damián Martínez (Santa Elena); 2º Ariel Aloy (Santa Elena); 3º Ezequiel Maydana (Concordia); 4º Atilio Bertocchi (Santa Elena); 5º Nicolás Villalva (Colonia Cóndor).

Promo B Varones: 1 Gonzalo Pellenc (San Salvador); 2º Jairo Bohl (San Salvador); 3º Facundo Galeano (San Salvador); 4º Rubén Romero (Santa Elena); 5º Emanuel Lapalma (Gualeguaychú).

Promo C Varones: 1º Diego Darre (Luján); 2º Asdrúbal Ferrari (C. del Uruguay); 3º José Villagra (San Salvador); 4º Martín Buschiazzo (Gualeguaychú); 5º Waldo Palauro (San Jaime).

Juveniles Varones: 1º Agustín Valle Bertocchi (Santa Elena); 2º Joaquín Bonelli (Concordia); 3º Francisco Di Meo (Santa Elena); 4º Santiago Ruiz Díaz (Concordia); 5º Juan Cruz Paltenghi (San Salvador).

Damas Mayores de 40: 1º Claudia Prediger (Gualeguaychú); 2º Lorena Ocampo (Pilar); 3º Araceli Saint Paul (Urdinarrain); 4º Lidia Barrio (Pilar); 5º María Fernández (Pilar).

Damas Menores de 40: Nancy Rigoni (Federación).

Promo Damas Mayores de 40: 1º Mónica Achares (Feliciano), 2º Lorena Bentancourt (Colón); 3º Verónica Kippke (Luján) 4º Mariela Álvarez (Basavilbaso); 5º Rosana Barreto (San Salvador).

Promo Damas Menores de 40: 1º Celeste Galeano (Federación); 2º Sol López (San Salvador); 3º Ivana Segovia (San Salvador); 4º Julieta Gorbik (Basavilbaso); 5º Soledad Urizar (Colón).