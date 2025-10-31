DE FIESTA EN UN BOLICHE
Franco Colapinto, a los besos con una reconocida cantante
El piloto argentino fue visto en un boliche a los besos y muy acaramelado con la cantante uruguaya Meri Deal. De quién se trata
Casi un año después de haber sido visto junto a la China Suárez en Madrid, Franco Colapinto volvió a ser protagonista de rumores amorosos vinculados al mundo del espectáculo.
Tras el Gran Premio de México del último fin de semana, el piloto argentino de F1, de 22 años, fue visto en un boliche a los besos y muy acaramelado con la cantante uruguaya Meri Deal. La artista, de 28, es reconocida por haber sido la vocalista del grupo de cumbia pop Toco para vos, fundado por su primo Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024.
Según contó Pepe Ochoa en LAM (América), ambos se conocieron en un local nocturno el domingo pasado. El corredor, que se encontraba en el VIP junto a Bizarrap, conoció a la artista. “Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, explicó Ochoa, y ante la consulta de Ángel de Brito sobre a qué se refería, agregó: “Nada, te hablo un poquito al oído. Arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta. Empezaron a charlar y en un momento de la noche metió un beso. Después, hay una foto donde él la toma desde atrás. Luego se retiraron juntos”.
María Inés Deal Herrán nació en Montevideo el 22 de noviembre de 1996. Creció en El Pinar, departamento de Canelones, y cursó sus estudios en The British Schools, en el barrio Carrasco.