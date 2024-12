Franco Colapinto largó último (20°) en la despedida del 2024 para la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. El piloto argentino de Williams, que por ahora se despide de la máxima categoría del automovilismo mundial, tuvo que abandonar por problemas en el coche cuando iba la mitad de la competencia. Ya con Max Verstappen tetracampeón con el Red Bull, la gran disputa de la jornada estaba entonces en el título de la Copa de Constructores entre McLaren y Ferrari.

Se trató de otro fin de semana repleto de complicaciones para el bonaerense, con un auto que no tuvo su mejor rendimiento y algunos pequeños errores individuales también en las tandas de clasificación. Sin embargo, la esperanza estaba en cuidar el vehículo, que no lo chocaran de entrada como sucedió en la prueba anterior en Qatar e ir avanzando de a poco en la medida en que se pueda. Todo marchaba bien hasta que un choque de Óscar Piastri de movida le pinchó el neumático, lo obligó a parar en los boxes y lo desestabilizó.



El piloto argentino largó último (20°) con el Williams, mientras que su compañero Alexander Albon lo hizo desde el 18° lugar. En una partida muy accidentada, con choques de por medio, "Fran" aprovechó y ganó dos lugares para quedar 18°. No obstante, una vuelta más tarde, Piastri lo tocó de atrás y debió entrar a boxes para arreglar el coche porque le pinchó en neumático. Al instante, el ritmo del bonaerense fue bueno y le llevó tranquilidad a su equipo. El australiano fue penalizado por haber impactado al argentino.



Si bien el ritmo de Franco fue lento luego de ello, al menos pudo mantenerse en la pista a la expectativa de lo que ocurriera con sus rivales hacia a mitad de la carrera. No obstante, cuando exactamente iba la mitad de la carrera, el argentino tuvo que abandonar por problemas en el vehículo, que se dieron por el toque de Piastri pero también por los inconvenientes que llevaba de arrastre a lo largo del fin de semana.



Fuente: El Destape