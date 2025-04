Si bien el ámbito de la Fórmula 1 se destaca por su silencio ante la prensa y los bajos perfiles de sus pilotos, Franco Colapinto llegó a poner en jaque las costumbres automovilísticas. En las últimas horas, no sólo se fue de boca con un comentario sobre los uruguayos, sino que además se vio en la obligación de salir a pedir disculpas.

Desde su debut en las pistas más famosas, el corredor estuvo envuelto en polémicas: desde sus salidas nocturnas hasta un supuesto romance con la China Suárez y los dichos de su representante en contra de la actriz que se tatuó el número 43 en honor al deportista. En esta oportunidad, el joven se volvió viral por un comentario fuera de lugar.

En tono de humor y en un ámbito donde se sintió en confianza, Colapinto atacó a los ciudadanos limítrofes: "Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina... A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un cho**, se copiaron todo", sostuvo el joven pilarense durante una participación en el podcast Nude Project.

Colapinto sos un pibito de 21 años mejor dedícate a jugar carreritas y cerra un poquito el orto pic.twitter.com/GTmIK1iXqI — flo 🇺🇾 (@reuruguaya_) April 7, 2025

Lo que no se imaginaba el piloto fue que sus dichos se harían virales en redes sociales, generando gran rechazo por parte de periodistas y, especialmente, de los uruguayos. Es por esto, que a través de su cuenta social de X se vio en la obligación de pedir disculpas a quienes ofendieron.

"Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... ¡era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo", comenzó su descargo el joven de 21 años.

"No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes" concluyó con sus disculpas Franco Colapinto.