Franco Colapinto concretó una buena actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 al finalizar octavo y sumar cuatro puntos. El argentino está siendo investigado por una presunta infracción bajo banderas amarillas. Alpine —que tuvo un discreto rendimiento en el arranqu del fin de semana— aprovechó las múltiples paradas por la abrasiva degradación de los neumáticos en el Circuit de Catalunya y Pierre Gasly cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar. Lewis Hamilton se quedó con una histórica victoria al ganar por primera vez con Ferrari.

El joven de 23 años concretó una sublime largada en la que escaló dos lugares para ubicarse 11° con los neumáticos blandos. Sin embargo, la gran degradación de las gomas lo obligó a una parada temprana. Gasly mostró un ritmo más firme y en el giro 20 le ordenaron a Colapinto que deje pasar a su compañero, pese a que expresó su disgusto por la decisión. No obstante, el joven de 23 años revirtió la situación al mejorar su rendimiento.

Una parada perfecta en boxes en la vuelta 35 le permitió a Franco consumar un undercut a Liam Lawson de Racing Bulls. Gracias al Virtual Safety Car que salió por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin), algo que fue clave para la victoria de Hamilton sobre los Mercedes, Alpine quedó en una buena posición para sumar puntos con Gasly noveno y Colapinto décimo. Los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc fueron claves para que los pilotos de la escudería francesa suban dos lugares y cosechen importantes puntos para el Campeonato de Constructores.

Lewis Hamilton, por su parte, se quedó con su primer triunfo con Ferrari y alcanzar las 106 victorias en la Fórmula 1. Una estrategia diferente y el VSC fueron claves para el festejo del británico. Después de pelear durante casi toda la carrera, Kimi Antonelli dio un golpe al superar a su compañero, pero su monoplaza se rompió inmediatamente y cedió terreno en la pelea por el título. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10:00 (hora argentina).