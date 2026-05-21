El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad se desarrollará en el Circuito Gilles Villeneuve, en la ciudad de Montreal, un trazado de 4,361 kilómetros y 14 curvas.

Colapinto llega en un gran momento

El argentino arriba a esta competencia tras haber conseguido hace tres semanas su mejor actuación desde que compite en la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Miami, Colapinto finalizó séptimo y mostró muy buen rendimiento tanto en las clasificaciones como en la carrera principal.

Hasta el momento, suma siete puntos en el campeonato y se ubica en el undécimo puesto de la tabla de pilotos.

Cómo está la pelea por el campeonato

En la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que con solo 19 años ganó las últimas tres carreras y acumula 100 puntos.

Su escolta es el británico George Russell, también de Mercedes, con 80 unidades, mientras que el tercer lugar lo ocupa Charles Leclerc, de Ferrari, con 59.

Más atrás aparecen Lando Norris y Lewis Hamilton, ambos con 51 puntos.

El cronograma del fin de semana

La actividad en Canadá comenzará este viernes, con la única práctica libre desde las 13.30 y la clasificación para la sprint a las 17.30.

El sábado se disputará la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera principal a las 17.

La competencia principal se correrá el domingo desde las 17.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas