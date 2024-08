El piloto argentino de 21 años registró su mejor tiempo con 1:21.784 y este sábado realizará la qualy. A bordo de su coche, tuvo un pequeño percance en su primer día oficial en la F1: “Acá lo más duro es el calor, hace mucho calor arriba del auto. Estuve transpirando mucho y no me acostumbre a tomar agua todavía. Tengo el cosito ahí, pero no puedo tomar, así que vamos a ver cómo hago el domingo con eso, si me agarra sed ya voy a empezar a chupar en todos lados a ver si encuentro el agua o no”.

La hidratación es un punto fundamental para mantenerse focalizado. “En lo físico estoy bien, obviamente Monza es una de las más fáciles físicamente. Esa no era mi preocupación. Creo que las carreras que vienen ahora en Qatar y Singapur van a ser un poco más duras físicamente. Bah, un poco no, bastante”. La referencia fue para los GP de Bakú (Azerbaiyán) y Marina Bay (Singapur), entre mediados y fines de septiembre. Recién a principios de diciembre se celebrarán las últimas dos fechas de la temporada en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“¿Gran trabajo? No sé, decilo vos. Decí lo que quieras. No voy a decir si fue un gran trabajo. Me falta un poco de confianza. En el sector 1 y 2 fui más rápido que él (por su compañero de escudería, el británico-tailandés Alex Albon), en el tercero perdí dos o tres décimas. Está todo en esas curvas rápidas que hay que encontrar un poco el límite de la goma. Es una ventana muy chiquita y a veces le metés velocidad de más y la goma es muy sensible. Apenas metés un poco de velocidad de más o no le metés suficiente velocidad y es una diferencia muy fina que hay que entender, es un poco lo que me está costando”, reveló Colapinto, sobre el aspecto a mejorar entre sábado y domingo.

Más allá de eso, su balance fue positivo: “Solamente las dos décimas de diferencia, o menos, no está nada mal, así que contento. Obviamente que de la FP2 hicimos un saltito, en la FP1 traté de dar vueltas y entender un poco cómo iba el auto, sin tomar muchos riesgos”. Y completó: “Feliz de mi primer día como piloto oficial de Fórmula 1, muy contento de estar acá. Por suerte lo disfruté mucho. Ahora vamos por hoy para seguir progresando y disfrutando. Estoy muy feliz con el equipo y el auto, lo intentaremos este sábado”.

Otro de los puntos que le costaron, según detalló el corredor albiceleste, fueron los long-runs (giros por varias vueltas seguidas): “La goma es muy sensible a la temperatura y fue un poco como lo que me pasó al principio de la temporada en F2, que me costó la degradación de gomas y ahora es mucho más sensible la temperatura. A la mañana teníamos mucho greaning (un tipo de degradación de la goma que afecta a la parte exterior de los neumáticos) y me costaba entender en qué parte de la curva empujar y en qué parte no”.

¿Qué mejorar para la sesión de entrenamiento y la clasificación del sábado? “Hay que seguir entendiendo esos long-runs que me faltan y entender un poco más con el equipo algunas cosas. Voy a quedarme trabajando hasta tarde con ellos hoy, pero feliz por el primer día”.