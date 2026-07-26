FÓRMULA 1
Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Hungría y no pudo sumar puntos
El británico de McLaren conquistó su primer triunfo de la temporada, con Verstappen y Antonelli en el podio.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 15° el Gran Premio de Hungría y no pudo volver a sumar puntos. El triunfo fue para Lando Norris (McLaren), quien accedió a su primer podio en esta temporada de la Fórmula 1.
El podio fue completado con Max Verstappen (Red Bull) y el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine y compañero de Franco, terminó 12°.
Resultado final del Gran Premio de Hungría de la F1
- Lando Norris (McLaren) 1h39m56s180
- Max Verstappen (Red Bull Racing) +15s080
- Kimi Antonelli (Mercedes) +18s728
- Charles Leclerc (Ferrari) +23s840
- Lewis Hamilton (Ferrari) +24s540
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) +55s488
- George Russell (Mercedes) +57s503
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1 vuelta
- Nico Hulkenberg (Audi) +1 vuelta
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 vuelta
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1 vuelta
- Pierre Gasly (Alpine) +1 vuelta
- Lance Stroll (Aston Martin) +1 vuelta
- Fernando Alonso (Aston Martin) +1 vuelta
- Franco Colapinto (Alpine) +2 vueltas
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2 vueltas
- Alexander Albon (Williams) +2 vueltas
- Carlos Sainz (Williams) +2 vueltas
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2 vueltas
- Oscar Piastri (McLaren) Abandonó
- Sergio Pérez (Cadillac) Abandonó
- Valtteri Bottas (Cadillac) Abandonó
Fuente: AHORA
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