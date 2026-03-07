Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 luego de una clasificación marcada por dificultades para el equipo Alpine, que quedó lejos del rendimiento esperado en el inicio de la temporada.

El piloto argentino de 22 años logró avanzar a la Q2, pero no pudo mejorar su registro y finalmente quedó ubicado en el puesto 16 de la grilla para la carrera que se disputará este domingo. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó dos posiciones por delante, aunque tampoco logró acercarse a la Q3. Tras la sesión clasificatoria, Colapinto reconoció que el equipo atraviesa problemas técnicos que requieren tiempo de desarrollo para solucionarse.

“Tenemos una idea de lo que pasó pero es muy difícil de solucionarlo tan rápido, lleva semanas de proceso de diseñar una parte del auto que te vas dando cuenta los problemas que tiene. Llevarlo a la práctica después del simulador es difícil porque lleva semanas y meses de diseño y fábrica. Lleva tiempo. Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes con el auto y trabajar en eso”, explicó.

La escudería Alpine había llegado a Australia con expectativas más altas luego de los ensayos de pretemporada realizados en Bahréin, donde el equipo confiaba en poder competir por un lugar en la Q3.

Sin embargo, el rendimiento del modelo A526 no respondió a esas previsiones y el objetivo durante la clasificación terminó siendo simplemente evitar la eliminación temprana en la Q1.

Colapinto completó su mejor vuelta en esa primera parte con un tiempo de 1m21s200, que le permitió avanzar a la siguiente instancia por apenas 47 milésimas sobre Oliver Bearman. Su registro también quedó a solo 62 milésimas de Gasly.

No obstante, en la Q2 el argentino no logró mejorar el tiempo y marcó 1m21s270, lo que lo dejó definitivamente en el puesto 16, a casi dos segundos del mejor registro. El piloto señaló que las diferencias con respecto a los test de Bahréin sorprendieron dentro del equipo.

“Va a haber que trabajar para entender las diferencias. Vamos por buen camino, aunque no estamos dónde queríamos estar. RB y Audi están muy fuertes y hay que entender el porqué y mejorar esos temitas que nos faltan. Hay que mejorar rápido porque, aunque es un campeonato largo, es importante evolucionar rápido”, analizó.

La clasificación tuvo varios momentos inesperados. Uno de los hechos más llamativos fue el accidente de Max Verstappen, que quedó eliminado en la Q1 tras perder el control del auto cuando iniciaba su vuelta rápida.

“Nunca experimenté algo así en mi vida. Apreté el freno y se bloqueó por completo el eje trasero”, explicó el piloto neerlandés luego del incidente, que terminó con su monoplaza fuera de pista y contra las barreras de contención.

La sesión también registró problemas mecánicos y abandonos tempranos, como los casos de Carlos Sainz y Lance Stroll, que no pudieron girar en la primera clasificación del año.

Entre los eliminados en esa instancia quedaron además Fernando Alonso, Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

En la lucha por la pole position, Mercedes mostró una clara superioridad. George Russell marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1m18s518 y se quedó con el primer lugar de la grilla. El británico aventajó por 293 milésimas a su compañero de equipo Kimi Antonelli, que logró recuperarse de un accidente sufrido en la práctica libre 3 y partirá desde la segunda posición.

La segunda fila estará compuesta por Isack Hadjar, en su debut con Red Bull, y Charles Leclerc con Ferrari, que había mostrado buen ritmo durante el fin de semana pero quedó a ocho décimas del tiempo de Russell en el momento decisivo, dio cuenta Clarín.

Con McLaren relegado a la tercera fila tras haber dominado la temporada anterior, la carrera inaugural del campeonato promete un escenario abierto.