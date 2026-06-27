El piloto de Alpine buscará reponerse a una mala clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly saldrá desde el 11° lugar.

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Los últimos ganadores del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

2021: Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) 2022: Charles Leclerc (Ferrari)

(Ferrari) 2023: Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) 2024: George Russell (Mercedes)

(Mercedes) 2025: Lando Norris (McLaren)

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

Mercedes: 262

Ferrari: 190

McLaren: 141

Red Bull: 89

Alpine: 57

Racing Bulls: 41

Haas: 21

Williams: 11

Audi: 2

Aston Martin: 1

Cadillac: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 156

Lewis Hamilton - Ferrari: 115

George Russell - Mercedes: 106

Charles Leclerc - Ferrari: 75

Lando Norris - McLaren: 73

Oscar Piastri - McLaren: 68

Max Verstappen - Red Bull: 55

Pierre Gasly - Alpine: 41

Isack Hadjar - Red Bull: 34

Liam Lawson - Racing Bulls: 28

Oliver Bearman - Haas: 18

Franco Colapinto - Alpine: 16

Arvid Lindblad - Racing Bulls: 13

Carlos Sainz - Williams: 6

Alex Albon - Williams: 5

Esteban Ocon - Haas: 3

Gabriel Bortoleto - Audi: 2

Fernando Alonso - Aston Martin: 1

Nico Hulkenberg - Audi: 0

Valtteri Bottas - Cadillac: 0

Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

Lance Stroll - Aston Martin: 0

¿Cómo le fue a Franco Colapinto este fin de semana?

Práctica Libre 1: 8°

Práctica Libre 2: 16°

Práctica Libre 3: 14°

Clasificación: 16°

Fuente: Infobae