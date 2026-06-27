F1
Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que tenés que saber
El piloto de Alpine buscará reponerse a una mala clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly saldrá desde el 11° lugar.
Domingo 28 de junio
Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Los últimos ganadores del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1
- 2021: Max Verstappen (Red Bull)
- 2022: Charles Leclerc (Ferrari)
- 2023: Max Verstappen (Red Bull)
- 2024: George Russell (Mercedes)
- 2025: Lando Norris (McLaren)
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1
- Mercedes: 262
- Ferrari: 190
- McLaren: 141
- Red Bull: 89
- Alpine: 57
- Racing Bulls: 41
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 2
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 156
- Lewis Hamilton - Ferrari: 115
- George Russell - Mercedes: 106
- Charles Leclerc - Ferrari: 75
- Lando Norris - McLaren: 73
- Oscar Piastri - McLaren: 68
- Max Verstappen - Red Bull: 55
- Pierre Gasly - Alpine: 41
- Isack Hadjar - Red Bull: 34
- Liam Lawson - Racing Bulls: 28
- Oliver Bearman - Haas: 18
- Franco Colapinto - Alpine: 16
- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 13
- Carlos Sainz - Williams: 6
- Alex Albon - Williams: 5
- Esteban Ocon - Haas: 3
- Gabriel Bortoleto - Audi: 2
- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
- Nico Hulkenberg - Audi: 0
- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
- Lance Stroll - Aston Martin: 0
¿Cómo le fue a Franco Colapinto este fin de semana?
- Práctica Libre 1: 8°
- Práctica Libre 2: 16°
- Práctica Libre 3: 14°
- Clasificación: 16°
Fuente: Infobae
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