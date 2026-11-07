Franco Colapinto no pasó la Q1 y largará 15° en el GP de Brasil
El argentino no pasó de la primera etapa, pero las sanciones para Hamilton y Verstappen lo dejaron decimoquinto. Por otro lado, el piloto de McLaren largará primero.
Este sábado se disputó la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto obtuvo la decimoquinta posición de cara a la carrera del domingo, mientras que Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole posicion. El argentino no pudo superar la Q1, pero como Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron sancionados terminó ganando dos puestos.
La actividad en la clasificación estuvo marcada por las tormentas: apenas segundos después de iniciada la Q1 (15 horas) apareció la bandera roja porque la lluvia no dejaba que los pilotos pudieran moverse en pista con normalidad. Así estuvo todo por más de una hora, pero antes de las 16:30 empezó la acción.
En la primera etapa los tiempos fueron variando constantemente y cada automovilista mejoraba al anterior porque poco a poco el agua se iba del asfalto. Allí, Colapinto no pudo asentarse y terminó eliminado quedando 17°, pero tanto Hamilton como Verstappen estaban sancionados y como avanzaron a Q2 le dieron dos puestos más al argentino. De hecho, Mad Max ni siquiera se subió a su Red Bull para participar de la segunda etapa.
En la Q2, Rafael Cámara, rookie de Haas que reemplazó a Ocon, se despistó e impactó contra los carteles, pero podría estar presente en la carrera. Por otro lado, la Q3 no pudo finalizar con normalidad porque en el cierre volvió a llover con fuerza y los pilotos optaron por quedarse en boxes con su posición ganada y no arriesgar los autos.
Esto hizo que Lando Norris se quedara con la pole posicion, mientras que George Russell culminó segundo. Sin embargo, el piloto de Mercedes tiene cinco puestos de sanción para la carrera y largará séptimo, por lo que Kimi Antonelli se subió al segundo puesto, mientras que Liam Lawson quedó tercero porque Charles Leclerc (4°) también está penalizado.
Clasificación para el Gran Premio de Brasil de la F1
- Lando Norris (McLaren) - 1m27s470
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s095
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m28s321
- Nico Hülkenberg (Audi) - 1m28s658
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 1m28s763
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 1m29s831
- George Russell (Mercedes) - 1m29s290
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m30s311
- Alexander Albon (Williams) - 1m30s455
- Oscar Piastri (McLaren) - 1m30s369
- Rafael Câmara (Haas F1 Team) - 1m31s515
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1m31s687
- Carlos Sainz (Williams) - 1m31s785
- Charles Leclerc (Ferrari) - 1m28s289
- Franco Colapinto (Alpine) - 1m33s327
- Pierre Gasly (Alpine) - 1m33s449
- Lance Stroll (Aston Martin) - 1m33s653
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 1m33s774
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m30s001
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m41s564
- Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1m31s238
- Sergio Pérez (Cadillac) - 1m34s509
Nota: Russell pierde 5 puestos, Leclerc y Hamilton 10 puestos, y Verstappen y Pérez largan desde el fondo de la parrilla.
Fuente: TyC Sports Online