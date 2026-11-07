Este sábado se disputó la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto obtuvo la decimoquinta posición de cara a la carrera del domingo, mientras que Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole posicion. El argentino no pudo superar la Q1, pero como Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron sancionados terminó ganando dos puestos.

La actividad en la clasificación estuvo marcada por las tormentas: apenas segundos después de iniciada la Q1 (15 horas) apareció la bandera roja porque la lluvia no dejaba que los pilotos pudieran moverse en pista con normalidad. Así estuvo todo por más de una hora, pero antes de las 16:30 empezó la acción.

En la primera etapa los tiempos fueron variando constantemente y cada automovilista mejoraba al anterior porque poco a poco el agua se iba del asfalto. Allí, Colapinto no pudo asentarse y terminó eliminado quedando 17°, pero tanto Hamilton como Verstappen estaban sancionados y como avanzaron a Q2 le dieron dos puestos más al argentino. De hecho, Mad Max ni siquiera se subió a su Red Bull para participar de la segunda etapa.

En la Q2, Rafael Cámara, rookie de Haas que reemplazó a Ocon, se despistó e impactó contra los carteles, pero podría estar presente en la carrera. Por otro lado, la Q3 no pudo finalizar con normalidad porque en el cierre volvió a llover con fuerza y los pilotos optaron por quedarse en boxes con su posición ganada y no arriesgar los autos.

Esto hizo que Lando Norris se quedara con la pole posicion, mientras que George Russell culminó segundo. Sin embargo, el piloto de Mercedes tiene cinco puestos de sanción para la carrera y largará séptimo, por lo que Kimi Antonelli se subió al segundo puesto, mientras que Liam Lawson quedó tercero porque Charles Leclerc (4°) también está penalizado.

Clasificación para el Gran Premio de Brasil de la F1

Lando Norris (McLaren) - 1m27s470 Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s095 Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m28s321 Nico Hülkenberg (Audi) - 1m28s658 Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 1m28s763 Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 1m29s831 George Russell (Mercedes) - 1m29s290 Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m30s311 Alexander Albon (Williams) - 1m30s455 Oscar Piastri (McLaren) - 1m30s369 Rafael Câmara (Haas F1 Team) - 1m31s515 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1m31s687 Carlos Sainz (Williams) - 1m31s785 Charles Leclerc (Ferrari) - 1m28s289 Franco Colapinto (Alpine) - 1m33s327 Pierre Gasly (Alpine) - 1m33s449 Lance Stroll (Aston Martin) - 1m33s653 Valtteri Bottas (Cadillac) - 1m33s774 Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m30s001 Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m41s564 Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1m31s238 Sergio Pérez (Cadillac) - 1m34s509

Nota: Russell pierde 5 puestos, Leclerc y Hamilton 10 puestos, y Verstappen y Pérez largan desde el fondo de la parrilla.

Fuente: TyC Sports Online