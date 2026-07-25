El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y comenzará en el decimotercer lugar en la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

La pole position fue para el británico Lando Norris (McLaren), quien compartirá la primera fila con su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

Pese a no meterse entre los 10 mejores de la qualy, Colapinto acumuló buenas sensaciones durante este sábado, luego del choque que protagonizó en la práctica libre 2 del viernes.

La actividad de este sábado para Colapinto comenzó con una buena práctica libre 3, donde consiguió el decimocuarto puesto y pudo sumar confianza al dar 30 vueltas.

Ya en la clasificación, Colapinto tuvo una aceptable Q1, donde quedó decimocuarto gracias a su registro de 1:19,771.

Su ilusión llegó hasta la Q2, donde quedó eliminado al finalizar decimotercero tras su vuelta de 1:19,027, a casi cuatro décimas de Nico Hulkenberg (Audi), que fue quien marcó el corte entre los clasificados a la Q3.

Finalmente, en la Q3 se vivió una definición mano a mano entre los británicos Lando Norris y Lewis Hamilton.

Primero parecía que la pole position iba a quedar en manos de Hamilton, quien llegó a liderar durante gran parte de la sesión. Sin embargo, en su último intento Norris se quedó con la primera posición al girar en 1:17,207 para así sacarle solo 12 milésimas al siete veces campeón del mundo.

En la tercera posición largará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el top 5 lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Colapinto, por su parte, tendrá una buena oportunidad para sumar puntos por tercera ocasión consecutiva, aunque para que esto ocurra deberá protagonizar una muy buena largada.

La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 será este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

La grilla de largada para el GP de Hungría de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- George Russell (Mercedes)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Nico Hulkenberg (Audi)

11- Liam Lawson (Racing Bulls)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Franco Colapinto (Alpine)

14- Gabriel Bortoleto (Audi)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Fernando Alonso (Aston Martin)

17- Oliver Bearman (Haas)

18- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

19- Alexander Albon (Williams)

20- Lance Stroll (Aston Martin)

21- Valtteri Bottas (Cadillac)

22- Sergio Pérez (Cadillac)

Fuente: NA