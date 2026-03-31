Los fanáticos de Franco Colapinto se preparan para una fiesta con su ídolo en Buenos Aires: se confirmó la exhibición del piloto argentino con un auto de Fórmula 1 en Palermo el domingo 26 de abril. El evento será multitudinario y se busca que sea una carta en las negociaciones para recuperar a la Máxima.

El road show del corredor de 22 años será un pequeño trazado armado sobre la Avenida del Libertador en la zona del Monumento a los Españoles y en una de las fechas adelantadas por este medio. El auto será de la estructura de Alpine. “La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito urbano de 2 km, donde tendrán lugar dos carreras oficiales, que constituirán el punto culminante de la jornada”, detalló el equipo con sede en Enstone en un comunicado.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, dijo el corredor en la gacetilla de prensa. “Nos vemos en casita, vengan todos”, posteó también en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

En un primer momento se barajó la posibilidad de que fuese al monoplaza de años anteriores de la escudería francesa, pero será un Lotus E20 decorado con los colores de Alpine. Cabe recordar que la versión moderna del histórico team inglés fue con la misma estructura de Enstone entre 2012 y 2015. En 2016 volvió a llamarse Renault y desde 2021 adoptó su denominación actual.

El E20 es un coche con motor aspirado V8 de Renault y fue concebido previo a la llegada de la tecnología híbrida en 2014. Es decir, no tiene un impulsor eléctrico, por lo que su sinfonía hará deleitar a los seguidores del competidor pilarense. Se trata de un monoplaza que Alpine emplea para esta clase de eventos.

El evento tuvo la gestión principal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y se sumaron empresas privadas para poder solventarlo. Dichas firmas tendrán su espacio en una Fan Zone que se armará en los parques aledaños. Las negociaciones comenzaron hace algunos meses y fueron completamente independientes de la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

En la carrera del TC 2000 en el Circuito Callejero de Villa Soldati, el Secretario de Deportes Fabián Turnes había adelantado la posibilidad de hacer una exhibición con Colapinto. De hecho, destacó que el piloto era un puente para que la ciudad pueda recuperar el Gran Premio. Las imágenes de Franco sobre un auto de F1 junto a una multitud buscan ser la carta que el GCBA pondrá en la reunión que tendrá con Liberty Media (dueños de la F1) el fin de semana del 3 de mayo, en el marco del Gran Premio de Miami. Según pudo averiguar este medio, Franco llegaría al país el 23 de abril y viajaría rumbo a Miami el lunes 27.

De momento, siguen las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa su reforma estructural más grande de su historia. El remodelado escenario, que contará con nuevos edificios de boxes, recibirá al MotoGP en marzo de 2027 y apunta a tener a la F1 a partir de 2028, pero todo dependerá de las negociaciones y que el calendario lo permita, ya que hoy una cuarta parte se lleva a cabo en América.

“Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer. Los fanáticos argentinos tienen que hacer un gran esfuerzo para venir a las carreras, así que sería un sueño para mí”, había dicho Colapinto sobre la posibilidad de estar presente en la exhibición. El evento, que será transmitido por Disney+, tendrá la preventa de entradas desde el 6 de abril y la venta general comenzará al día siguiente.

El corredor argentino realizará una exhibición con un auto de Fórmula 1

Cabe recordar que Franco nunca corrió en autos en la Argentina. Fue campeón nacional de karting en 2018, pero en monopostos se subió por primera vez a los 12 años a un Fórmula 4 Sudamericana en Uruguay y luego comenzó a correr en la Fórmula 4 Española. En agosto de 2024 participó de un evento comercial y giró con un Shelby Cobra por Palermo.

Poder montar una exhibición con un auto de F1 fueron necesarias algunas condiciones. La primera, la económica: no sólo viaja el auto, sino que también un equipo de mecánicos que suele trabajar en estos eventos, pero que no son los que están en las carreras. Por caso, cuando Williams mandó sus autos en los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000 entre 2004 y 2007, vino personal que no estuvo afectado al Gran Premio de Brasil.

Los coches que se usan son denominados showcar y suelen ser modelos de años anteriores, con motores y prestaciones que no son las mismas de una carrera. Por ejemplo, las últimas exhibiciones que hubo fueron gracias a Red Bull Argentina, que logró organizarlas en dos ocasiones en las calles de Buenos Aires. Primero, en la zona del Obelisco, con David Coulthard en 2008 sobre un monoposto de 2006. Luego, en 2012, la mencionada con Ricciardo, con un coche de 2011.

La expectativa es enorme por la presencia de Franco Colapinto a bordo de un auto de F1 y con el condimento especial de la música de un motor V8. El gran desafío de los organizadores será contener a una multitud que le dará la bienvenida a su ídolo y está ávida de la Máxima. El evento puede resultar clave para poder recuperar el Gran Premio en Buenos Aires.

Este año, Colapinto ya sumó cuatro carreras en tres Grandes Premios de la Fórmula 1. Fue 14° en la cita principal de Australia, quedó también 14° en la Sprint de China, pero sumó puntos por primera vez desde que está en Alpine al llegar 10° al GP principal de Shanghai. Luego, el último fin de semana, se ubicó 16° en Suzuka por el Gran Premio de Japón.

A raíz de la cancelación de los dos Grandes Premios pautados en Medio Oriente (Arabia Saudita y Baréin) para abril, la Máxima reiniciará su calendario recién el viernes 1° de mayo desde las 13.30 (horario de Argentina) con la única práctica libre del Gran Premio de Miami que albergará el formato Sprint con una clasificación ese mismo día (desde las 17.30).

Franco Colapinto se reencontrará con el cariño de los hinchas argentinos (REUTERS/Jean Carniel)