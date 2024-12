Mucha expectativa se había generado en torno a la presencia de Franco Colapinto en Almorzando con Juana Viale (El Trece), el próximo domingo. Sin embargo, hace instantes, el piloto le envió un video a la producción del programa en el que comentó las razones por las que bajó su participación.

“Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles por la invitación, por el tiempo, por el espacio. Pero bueno, por temas personales y por cosas de trabajo no voy a poder estar”, comenzó diciendo.

Respecto a una posible participación en el corto plazo, el automovilista señaló: “Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar, pueda ir y charlar un poco con todos ustedes. Me encantaría”.

“Quería más que nada también agradecerles a todos los argentinos, a todos los que hicieron posible que cumpla este sueño este año”, agregó.

Franco no asistirá al programa de Juana Viale este domingo debido a temas personales y cuestiones de trabajo



Por último, Colapinto envió un saludo de fin de año: “Desearles un muy, muy feliz año. Que termine muy bien este 2024 y vamos por un gran 2025. Un abrazo muy grande para todos y ojalá verlos pronto”.

El piloto de Wiiliams volvió a la Argentina y fue a la entrega de los Premios Olimpia. Allí, recibió el premio de oro junto a Emiliano “Dibu” Martínez y, mientras disfrutaba de su galardón, los periodistas le preguntaron sobre su relación con Eugenia “la China” Suárez, con quien fue visto en Madrid hace un mes.

A pesar de las preguntas, el joven de 21 años prefirió no hablar de su vida privada y se concentró en su experiencia en la Fórmula 1. “Hay negociaciones siempre, hay negociaciones siempre en la Fórmula 1. La verdad que no está en mis manos, no está en las manos de mi entorno, no está en las manos de mi mánager, es otro el que tiene que decidir”, contó.

Solo quedaba un asiento libre para 2025, pero Red Bull Racing optó por darle ese lugar a Isack Hadjar, quien será compañero del japonés Yuki Tsunoda. Debido a esta elección, las esperanzas de Colapinto de continuar en la máxima categoría del automovilismo se desvanecieron.

Al tener todos los equipos completos, el argentino permanecerá en Williams como piloto de reserva, por lo que realizará pruebas o podrá reemplazar a Albon o a Carlos Sainz en caso de que no puedan participar en algún circuito o evento.