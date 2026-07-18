Andrea Kimi Antonelli sumó su sexta pole position en la temporada: largará primero el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 este domingo. El italiano de Mercedes marcó 1:44.361 para ser el más veloz de la clasificación por delante de Max Verstappen (1:44.678). George Russell, que giró a 0.508 de su compañero de equipo, comenzará tercero y Charles Leclerc largará cuarto.

Lando Norris, que fue el tercero más veloz (1:44.801), deberá cumplir una penalización de 10 lugares por lo que comenzará 13°. Una situación similar ocurrirá con Isack Hadjar: iniciará desde el fondo de la grilla por una sanción de 30 puestos. El francés de Red Bull Racing llegó a Q3, pero ni registró tiempos y utilizó la última tanda para ayudar a su compañero Verstappen a mejorar sus registros.

Franco Colapinto llegó a la Q2 y firmó el 13° tiempo de la sesión, pero con las penalizaciones de Norris y Hadjar largará 11°. Pierre Gasly, su compañero de equipo, estará justo por delante: comenzará 10°. El argentino tuvo su mejor giro en 1:46.392, que lo dejó a tan solo 0.061 del registro del francés (1:46.331) en una tanda que casi no tuvo diferencias entre ambos corredores de Alpine.

La carrera principal a 44 vueltas en el mítico trazado de Spa-Francorchamps será este domingo 19 de julio desde las 10 de la mañana (hora Argentina).