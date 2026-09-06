El Gran Premio de Italia dejó una sensación agridulce para Franco Colapinto. Pese a haber completado una notable recuperación que lo ubicó en el 9° puesto final del clasificador, el piloto argentino no pudo ocultar su profunda frustración al cruzar la línea de meta y enfrentarse a los micrófonos en la zona de prensa de Monza.

En sus primeras palabras tras bajarse del monoplaza, Colapinto expresó sin rodeos el impacto emocional que le dejó el desarrollo de la prueba. “Sí, una carrera dura. Nada, muy, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que triste, triste por eso”, confesó el oriundo de Pilar con evidente pesadumbre.

La imagen del joven bonaerense reflejó de manera transparente el dolor que le provocó el infortunado despiste ocurrido en la primera mitad de la competencia. Hasta ese momento, el representante de Alpine realizaba una actuación consagratoria, firme en la tercera posición de la carrera y con aspiraciones concretas de pelear por un podio histórico.

“Creo que podría haber hecho una gran carrera y cometí un grave error así”, lamentó ante la prensa internacional, dejando al descubierto el nivel de autoexigencia con el que compite en la máxima categoría.

“Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que estoy un poco triste”, continuó el corredor argentino. Sus declaraciones resonaron de inmediato en el paddock, donde diversos analistas destacaron la madurez con la que dio la cara tras el trago amargo.

A pesar del dolor por la chance desperdiciada, el representante nacional mantuvo el temple necesario para proyectar su crecimiento dentro del deporte motor. “Pero no, es aprender de esto y sí...”, concluyó el pilarense, sintetizando el espíritu de resiliencia con el que afrontará los próximos desafíos del calendario.

Con el correr de las horas y la mente más fría, el 9° puesto conseguido en el “Templo de la Velocidad” tomará el valor real que merece. El dolor de hoy se transformará en la fortaleza necesaria para un piloto que ya demostró tener la velocidad y el carácter para medirse mano a mano con los mejores del mundo.

Fuente: TN