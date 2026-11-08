Franco Colapinto culminó 13° en el Gran Premio de Brasil luego de superar a Pierre Gasly (14°) en la última parte de la carrera. Lando Norris se quedó con la victoria en Interlagos, mientras que Mercedes se quedó con el título del Campeonato de Constructores. Max Verstappen brilló con Red Bull y, tras largar en el fondo, terminó segundo. Isack Hadjar completó el podio.

El argentino no tuvo una buena largada con las gomas intermedias y cayó hasta el 18° lugar. Desde entonces, siempre pegado a su compañero Gasly, los Alpine escalaron lugares a la par. El joven de 23 años se lució con un magnífico adelantamiento sobre Carlos Sainz (Williams) en la curva 4. La carrera tuvo un punto de inflexión en el giro 18: todos los pilotos ingresaron a boxes para montar neumáticos para piso seco. Franco retornó a la pista en la 15° plaza y, pese a que presionó a Charles Leclerc, no logró avanzar en la grilla.

El clímax de su actuación llegó a mitad de carrera. Con neumáticos desgastados, Colapinto se lució con una defensa sublime contra los ataques de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad. El alemán de Audi fue penalizado por superarlo fuera de los límites de pista y el Racing Bulls pudo sobrepasarlo después de cuatro intentos.

Más allá de que su trabajo de equipo, no surtió el efecto necesario, ya que Gasly no pudo recortar la distancia necesaria para pelear por los puntos. La lluvia apareció en la vuelta 57 para ponerle drama deportivo al desenlace en Interlagos. El pilarense mostró un ritmo impactante y, antes de ingresar a boxes para poner intermedias, adelantó de forma repentina a su compañero en la curva 12. Esto le permitió entrar a los pits adelante del francés y terminar 13°.

Alpine volvió a quedarse con las manos vacías, mientras que Liam Lawson terminó séptimo —se le aplicó una sanción a Leclerc que le dio un puesto extra— y le permitió a Racing Bulls alcanzar los 114 puntos en el Campeonato de Constructores: estiró la diferencia a 45 unidades. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, expresó su malestar por la actuación en San Pablo.

“Fue una carrera difícil. Intentamos maximizar el auto y estar lo más adelante posible. Complicado, muchos momentos de la carrera no maximizamos las oportunidades. Fue lo máximo que pudimos hacer. Una pena. Hay que mejorar para la próxima. Hice unas lindas defensas, un sobrepaso. Después, cuando pusimos la goma blanda nueva, tenía muy buen ritmo. Cuando tuve pista libre, bien, pero es una pena que no hayamos podido maximizar tanto el resto del fin de semana”, comentó Colapinto en zona mixta con Infobae.

Lando Norris se quedó con una nueva victoria en la Fórmula 1. El británico perdió en la largada con Andrea Kimi Antonelli, que protagonizó un trompo en la vuelta 20 y cedió la punta. Desde entonces, el británico de McLaren controló la diferencia en Interlagos y ganó por segundo año consecutivo. Verstappen volvió a consumar una clase magistral en San Pablo: largó en el fondo de la grilla, en el giro 12 ya estaba quinto y terminó en el segundo lugar.

Mercedes cumplió con el objetivo y aseguró el título de Constructores en Brasil: George Russell terminó cuarto y Antonelli, quinto. Ambos sufrieron problemas en sus monoplazas.

El calendario de la Fórmula 1 se terminará con un último triplete de carreras que iniciará el fin de semana del 19 al 22 de noviembre en Las Vegas, con la atracción principal pautada para las 01:00 (hora argentina) del domingo. Las últimas dos citas de la temporada 2026 serán en Medio Oriente, con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.