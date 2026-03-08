El piloto argentino Franco Colapinto completó un intenso Gran Premio de Australia terminando en la posición 14°. Desde el inicio, Colapinto sufrió una penalidad tras la largada debido a un error en el procedimiento, responsabilidad del equipo por un fallo en el software. A pesar de esta desventaja, el joven piloto logró mantener la compostura y gestionar la goma dura durante más de 40 vueltas, demostrando su habilidad y consistencia en pista.

La carrera estuvo dominada por Mercedes, que logró un contundente 1-2 con George Russell llevándose la victoria y Kimi Antonelli completando el doblete. Charles Leclerc finalizó tercero, manteniendo a raya a Lewis Hamilton, mientras Lando Norris ocupó la quinta posición. En este contexto, Franco Colapinto demostró capacidad de resistencia y estrategia, aunque la penalidad limitó sus opciones de avanzar posiciones.

Gasly suma para Alpine y los argentinos destacan

Pierre Gasly, en tanto, consiguió sumar un punto para Alpine tras finalizar décimo. La actuación de Colapinto y Gasly refleja el esfuerzo de los equipos y pilotos para maximizar cada oportunidad en una carrera marcada por la estrategia de neumáticos y la gestión de penalidades. Para Colapinto, esta experiencia es valiosa de cara a futuras competencias, consolidando su presencia en la Fórmula 1, publicó Infobae.

La jornada dejó en evidencia la superioridad de Mercedes en Australia, así como la capacidad de pilotos jóvenes como Colapinto para enfrentar desafíos complejos. A pesar de no puntuar, su actuación genera expectativas positivas para las próximas fechas del calendario.