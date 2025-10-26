El británico de McLaren dominó de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se quedó con un triunfo vital: superó a su compañero Oscar Piastri (5°) y es el nuevo líder del Campeonato de pilotos de la Fórmula 1 por un solo punto de diferencia. Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio. Oliver Bearman (Haas) consiguió un histórico resultado en la Máxima al finalizar cuarto. Franco Colapinto terminó 16°.

Ambos pilotos de Alpine sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza A525. El argentino, que se tocó con Lance Stroll (Aston Martin) y realizó un trompo en la largada, estuvo prácticamente toda la carrera en el fondo de la grilla, al igual que Pierre Gasly. El pilarense largó con neumáticos duros y completó un extenso stint antes parar en boxes y poner gomas blandas.

En el cierre de la carrera, Colapinto atacó a Gasly, aunque un Virtual Safety Car lo perjudicó en el momento en el que estaba por superar a su compañero. Cabe destacar que ambos terminaron a más de 30 segundos del siguiente competidor.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos. El trazado de São Paulo acogerá a la categoría del 7 al 9 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera Sprint.