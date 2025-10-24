Franco Colapito se posicionó en el 9° puesto en la FP1, a poco menos de un segundo (a 0.951) del líder Charles Leclerc, de Ferrari, quien fue el que giró más rápido en 1 minuto, 18 segundos y 380 milésimas, y seis posiciones por encima del estonio Paul Aron, que reemplazó al francés Pierre Gasly.

Cabe remarcar que en esta primera prueba estuvieron presentes nueve novatos que están en lugar de los pilotos habituales (uno de los que faltó ayer fue Max Verstappen). Estos cambios responden a las exigencias de dos participaciones de un juvenil por coche durante los fines de semana de carrera esta temporada.

La segunda tanda de competencia inició con un drástico descenso de la temperatura de la cinta asfáltica. El neerlandés Max Verstappen realizó la mejor marca de la prueba ya que se lució con un giro de 1.17.392, mientras que Colapinto, que tuvo un puñado de intentos de vueltas rápidas evacuados por la presencia de tráfico, puso neumáticos blandos para simular una vuelta de clasificación cuando promediaba la media hora de entrenamiento y realizó un marca de 1.18.721.

Finalmente, el argentino aprovechó los minutos de cierre para ensayar un escenario de carrera y quedó 18°, es decir, encima de Alex Albon y Gasly, quien quedó último con un mejor intento que fue casi cinco décimas más lento del que estableció su compañero sudamericano.

El británico George Russell, cuarto en el campeonato de pilotos y ganador de los GP de Canadá Singapur, perdió el control de su Mercedes, pero la sacó barata y no dañó su monoplaza. Luego, el tailandés Alex Albon, de Williams, rozó la pared en la última curva del circuito, justo a la salida del Foro Sol.

Cómo es el circuito del GP de México

Lleva el nombre Autódromo Hermanos Rodríguez y está ubicado en la Ciudad de México. Tiene una longitud de (4,304) kilómetros, 16 curvas, y su diseño incluye una sección que pasa por el estadio Foro Sol. La pista, además, se caracteriza por su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que afecta a los autos.

Ubicación: Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Longitud: 4,304 kilómetros.

Curvas: 16 (7 a la izquierda y 9 a la derecha).

Altitud: Se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo que influye en la aerodinámica de los coches.

Sección distintiva: Una parte del circuito pasa por el interior del estadio Foro Sol, creando una de las secciones más singulares de la Fórmula 1.

Fuente: TyC Sports.